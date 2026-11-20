Компания Komodo Smart Technology представила игровую мышь Borslon, которая надевается непосредственно на указательный палец правой руки. Вместо привычного перемещения мыши ладонью пользователь двигает пальцем, а расположенный под подушечкой оптический сенсор отслеживает его положение. Разработчики рассчитывают, что такая схема позволит управлять курсором, не убирая руку с клавиатуры.

Borslon весит около 36 г и изготовлена преимущественно из алюминия. На корпусе расположены пять программируемых кнопок, которыми пользователь управляет большим пальцем. Одну из них необходимо назначить на левый щелчок мыши. За прокрутку отвечает отдельное оптическое колесо. Конструкцию также можно сложить и использовать в привычном ручном формате.

По заявленным характеристикам, мышь оснащена сенсором PixArt PAW3395 с разрешением до 26 000 DPI, частотой опроса 8000 Гц, скоростью отслеживания 300 IPS и ускорением до 80G. Настройки можно менять через браузер на Windows, macOS и Android. Подключение исключительно проводное: кабель проходит поверх кисти, чтобы меньше мешать движениям. Для сравнения, частота опроса 8000 Гц соответствует интервалу передачи данных 0,125 мс.

Сейчас Borslon собирает средства на Kickstarter. Участие в кампании начинается с $99, тогда как заявленная будущая розничная цена составляет $158. Однако до серийного выпуска ещё далеко: производитель прямо указывает, что устройство находится на стадии функционального инженерного прототипа. Кроме того, конструкция рассчитана только на правую руку. Главный вопрос — окажется ли управление большим пальцем достаточно удобным и быстрым для динамичных игр, где привычное расположение кнопок имеет большое значение.

Источник: kickstarter