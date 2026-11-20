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Китай спустил на воду строительное судно Echo для швейцарской компании Allseas. При длине 100 метров оно сможет поднимать грузы массой до 150 тонн, обслуживать подводную инфраструктуру и работать с двумя телеуправляемыми роботами. Судно оснастили гибридной энергетической системой с аккумуляторами ёмкостью 1500 кВт·ч.

Главное оборудование Echo — кран с компенсацией качки грузоподъёмностью 150 тонн. Он позволяет перемещать тяжёлые конструкции при волнении моря, сохраняя устойчивое положение груза. Это необходимо при монтаже подводных объектов и обслуживании морских ветроэнергетических установок.

На борту разместят ангар для двух рабочих ROV, рассчитанных на погружение до 4000 метров. Они смогут обследовать подводные сооружения, выполнять монтажные и ремонтные операции. Система динамического позиционирования DP2 будет удерживать судно в заданной точке без якорей. Длина корпуса составляет 100 метров, ширина — 23 метра, площадь рабочей палубы достигает 1150 м².

Echo останется на китайской верфи для завершения монтажа и испытаний оборудования. Allseas рассчитывает получить судно в IV квартале 2026 года. Второе судно серии — Pulse — строится там же и должно пополнить флот компании в I квартале 2027 года. Новые корабли позволят вести несколько подводных проектов одновременно, не отвлекая более крупные строительные суда на вспомогательные работы.

Источник: allseas