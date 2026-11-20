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Компания XElectron представила домашний проектор CineLux 4K, способный формировать изображение диагональю до 300 дюймов (762 см). Устройство поддерживает нативное разрешение 4K Ultra HD (2160p), а заявленная производителем яркость достигает 4000 ANSI люменов. Также предусмотрены HDR и динамическая контрастность 10 000:1.

Проектор построен на технологии LTPS и работает под управлением Android 13. За вычисления отвечает четырёхъядерный 64-разрядный процессор A55, которому помогают 2 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. Это позволяет запускать совместимые приложения непосредственно на устройстве, без отдельной ТВ-приставки.

Отдельное внимание разработчики уделили настройке изображения. CineLux 4K автоматически фокусируется, исправляет трапецеидальные искажения, корректирует наклон и подгоняет картинку под экран. Есть также распознавание препятствий и пылезащищённый оптический блок. Заявленный ресурс источника света превышает 50 000 часов.

За звук отвечают два динамика мощностью по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio и декодированием DTS. Оснащение включает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, два HDMI, USB, LAN и аудиоразъём 3,5 мм. Предусмотрены HDMI ARC, AirPlay и Miracast. На официальном сайте производителя указана цена 49 990 рупий и годовая гарантия.

Источник: gizmochina