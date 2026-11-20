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Компании Samsung предложили изменить камеру Galaxy S27 Ultra с помощью технологии Huawei, которая позволяет пропускать больше света. Вместо привычных зелёных фильтров сенсор может получить жёлтые. Схема RYYB способна улучшить ночную съёмку, но потребует более сложной обработки цветов.

В большинстве смартфонов используется схема RGGB: на четыре пикселя приходятся один красный, два зелёных и один синий фильтр. Huawei заменила два зелёных жёлтыми. Они пропускают больше света, что даёт сенсору преимущество при съёмке в темноте. Эту технологию компания применяла ещё в Huawei P30 Pro и использует в более поздних флагманах.

Однако дополнительная светочувствительность создаёт другую проблему. Сенсору сложнее правильно разделять цветовые составляющие, поэтому смартфону приходится точнее корректировать изображение программными средствами. Samsung могла бы получить преимущество в ночной фотографии, но для этого потребуется решить проблему цветопередачи.

Поводом для обсуждения стала колонка PhoneArena, автор которой предложил перенести RYYB в будущий Galaxy S27 Ultra. Пока это не утечка и не подтверждённая разработка Samsung. Ожидается, что смартфон представят в январе или феврале 2027 года.

Источник: phonearena