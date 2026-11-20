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Компания Pleasure-Way впервые за 40 лет выпустила туристический прицеп. Everbound длиной 6,53 м получил литиевую батарею на 460 А·ч и солнечную систему мощностью 500 Вт. Производитель, прежде специализировавшийся на автодомах, решил выйти в новый сегмент с моделью, рассчитанной прежде всего на путешествия вдвоём.

Энергосистема включает инвертор на 3000 Вт и зарядное устройство на 100 А. Батарея имеет собственный подогрев, поэтому система рассчитана и на эксплуатацию в холодную погоду. Запас пресной воды достигает 95 л. Это позволяет дольше обходиться без подключения к кемпинговым коммуникациям.

Внутри разместили отдельную ванную комнату с душевой кабиной, кухню с холодильником на 156 л и микроволновкой. Две раздельные кровати можно объединить в одну шириной 203 см. Передняя часть салона доступна в трёх вариантах: с обеденной зоной, П-образным диваном или развлекательным пространством с телевизором диагональю 43 дюйма.

Сухая масса Everbound составляет 2631 кг, полная допустимая — 3493 кг. На багаж и дополнительное оборудование остаётся около 862 кг. Кузов построен на алюминиевом каркасе с композитными стенами и стеклопластиковой крышей. Стартовая цена прицепа составляет 90 870 долларов.

Источник: pleasureway