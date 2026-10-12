Палеонтологи обнаружили на берегу озера Кариба в Зимбабве останки неизвестного вида динозавров. Окаменелость, получившая научное название Musango matusadonaensis, стала пятым видом динозавров, зарегистрированным на территории этого государства. Согласно публикации в издании The Conversation, результаты раскопок доказывают, что 210 миллионов лет назад фауна Зимбабве существенно отличалась от фауны Южной Африки. Ранее в палеонтологии доминировала гипотеза о том, что в позднем триасовом периоде эти соседние регионы имели единый видовой состав.

Musango matusadonaensis классифицирован как ранний завроподоморф — предок более поздних гигантских длинношеих динозавров, таких как диплодок. В отличие от своих массивных потомков, найденный вид передвигался на двух ногах. Анализ костей позволил установить габариты животного: его длина составляла 4,5 метра, а масса — около 222 килограммов. Микроскопический анализ срезов костной ткани показал, что особь достигла восьмилетнего возраста, а темпы ее роста к моменту гибели постепенно замедлялись. На одной из задних конечностей зафиксированы следы зажившей при жизни травмы или перенесенной тяжелой костной инфекции. Череп ящера не сохранился, но общее строение тела указывает на вероятную растительноядную диету животного.

Фрагменты скелета, включая позвонки, элементы таза и конечностей, были извлечены из скал формации Пеббли Аркоз, датируемой норийским ярусом верхнего триаса. Этот период является ключевым этапом эволюции, когда динозавры только начинали распространяться по планете. Из-за исторически меньшей изученности африканского континента по сравнению с Северной Америкой и Европой, находки из этого региона предоставляют важные данные о ранней биогеографии древнего суперконтинента Гондвана.

Реконструкция скелета завроподоморфа. Автор: Brandon Stuart Источник: theconversation.com

Географическая близость и одинаковый возраст скальных пород Зимбабве и бассейна Кару в ЮАР изначально предполагали наличие единой экосистемы. Однако открытие Musango, а также недавно описанного в 2024 году вида Musankwa sanyatiensis, показали отсутствие общих таксонов динозавров между этими территориями. В качестве одной из основных причин подобного биологического разделения рассматриваются климатические барьеры. В настоящее время исследователи планируют провести дополнительные химические анализы горных пород для реконструкции локального климата, чтобы выяснить точные факторы, сформировавшие резкие фаунистические различия на смежных территориях.

Источник: theconversation.com