В Зимбабве обнаружили двуногого предка гигантских длинношеих динозавров

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Палеонтологи обнаружили на берегу озера Кариба в Зимбабве останки неизвестного вида динозавров. Окаменелость, получившая научное название Musango matusadonaensis, стала пятым видом динозавров, зарегистрированным на территории этого государства. Согласно публикации в издании The Conversation, результаты раскопок доказывают, что 210 миллионов лет назад фауна Зимбабве существенно отличалась от фауны Южной Африки. Ранее в палеонтологии доминировала гипотеза о том, что в позднем триасовом периоде эти соседние регионы имели единый видовой состав.

Автор: Mark Witton Источник: theconversation.com

Musango matusadonaensis классифицирован как ранний завроподоморф — предок более поздних гигантских длинношеих динозавров, таких как диплодок. В отличие от своих массивных потомков, найденный вид передвигался на двух ногах. Анализ костей позволил установить габариты животного: его длина составляла 4,5 метра, а масса — около 222 килограммов. Микроскопический анализ срезов костной ткани показал, что особь достигла восьмилетнего возраста, а темпы ее роста к моменту гибели постепенно замедлялись. На одной из задних конечностей зафиксированы следы зажившей при жизни травмы или перенесенной тяжелой костной инфекции. Череп ящера не сохранился, но общее строение тела указывает на вероятную растительноядную диету животного.

Фрагменты скелета, включая позвонки, элементы таза и конечностей, были извлечены из скал формации Пеббли Аркоз, датируемой норийским ярусом верхнего триаса. Этот период является ключевым этапом эволюции, когда динозавры только начинали распространяться по планете. Из-за исторически меньшей изученности африканского континента по сравнению с Северной Америкой и Европой, находки из этого региона предоставляют важные данные о ранней биогеографии древнего суперконтинента Гондвана.

Реконструкция скелета завроподоморфа.
Реконструкция скелета завроподоморфа.
Автор: Brandon Stuart Источник: theconversation.com

Географическая близость и одинаковый возраст скальных пород Зимбабве и бассейна Кару в ЮАР изначально предполагали наличие единой экосистемы. Однако открытие Musango, а также недавно описанного в 2024 году вида Musankwa sanyatiensis, показали отсутствие общих таксонов динозавров между этими территориями. В качестве одной из основных причин подобного биологического разделения рассматриваются климатические барьеры. В настоящее время исследователи планируют провести дополнительные химические анализы горных пород для реконструкции локального климата, чтобы выяснить точные факторы, сформировавшие резкие фаунистические различия на смежных территориях.

Источник: theconversation.com

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 60 0
Автор Sarwak Рейтинг +74.70
Блог Наука и космос 237 8940 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Чистый звук от 9 Вольт: как магнитола Aiwa TPR-950 обошла гигантов 80-х

В истории портативного аудио существует мнение, что качество звучания магнитолы напрямую зависит от ее габаритов, количества элементов питания и заявленной мощности. В начале восьмидесятых годов...

Зачем из подвала дома сталинки торчит высокая кирпичная труба

Прогуливаясь по старым районам российских городов, можно заметить необычную деталь: из цоколя или прямо из подвала многоквартирного дома сталинской постройки (до середины 50-х годов) вверх тянется...

Почему одни акулы могут лежать на дне, а другие должны постоянно плавать

Акула медленно проходит над рифом, а под каменным выступом несколько её сородичей лежат почти неподвижно. Для дайвера это обычная картина, но она плохо сочетается со знакомым утверждением: «Акула...

Птицы не обязаны учиться песне целиком у родителей: что происходит, если птенец никогда не услышит взрослого певца

Пение птицы легко представить врождённым навыком: дрозд появляется на свет дроздом, значит, когда вырастет, должен автоматически запеть как дрозд. Но у многих настоящих певчих птиц всё устроено...

Почему «Кассини» добирался до Сатурна через Венеру, Землю и Юпитер

Сатурн находится от Солнца дальше, чем Земля, Марс и Юпитер. Станция «Кассини-Гюйгенс» стартовала к нему с мыса Канаверал 15 октября 1997 года и первым делом пошла в противоположную сторону, к...

Как появился стартер в автомобиле: от ручного вращения к автоматике

На заре автомобилестроения мало было изобрести надежный двигатель внутреннего сгорания, нужно было облегчить его запуск (это было тогда ой как не просто). Первые автомобили не имели привычного нам...