В США попытка властей штата Мэн ввести полуторагодовой мораторий на строительство крупных дата-центров не увенчалась успехом: губернатор Джанет Миллс наложила вето на этот законопроект. Тем не менее, ряд других штатов также рассматривают возможность принятия подобных мер.

В Техасе, например, успех Демократической партии на промежуточных выборах может привести к приостановке строительства или задержкам в реализации инфраструктурных проектов, связанных с ИИ. Исследование, проведенное биостатистиками из Гарвардского университета и опубликованное в журнале Nature, вероятно, станет весомым подспорьем для критиков.

В рамках работы исследователи проанализировали 403 так называемых гипермасштабных дата-центра (hyperscale data centers) в США, функционировавших в период с мая 2024 года по апрель 2025 года. Поскольку подробные официальные данные отсутствовали, ученые использовали спутниковые снимки для оценки энергопотребления и объемов выбросов CO2 — об этом сообщает издание Wired.

Результат: за рассматриваемый период около 400 дата-центров потребили от 68 до 99 тераватт-часов электроэнергии — в зависимости от уровня их загрузки. Это примерно соответствует годовому потреблению электроэнергии в таких штатах США, как Индиана, Мичиган или Теннесси, и составляет около двух процентов от общего объема потребления электроэнергии в США. В европейском масштабе, согласно данным EIA (Управления энергетической информации США), этот показатель находится где-то между уровнем Бельгии (79 тераватт-часов) и Нидерландов (110 тераватт-часов).

Кроме того, исследованные центры обработки данных (ЦОД) произвели от 21 до 31 миллиона тонн выбросов CO2 — столько же, сколько Хорватия или Босния и Герцеговина. При этом 54 процента используемой ими электроэнергии — более половины — вырабатывается из ископаемых источников.

Сами исследователи признают, что эти данные — лишь «срез» ситуации на определенный момент времени. Ведь с апреля 2025 года бум в сфере искусственного интеллекта привел к еще более стремительному росту спроса на вычислительные мощности. За это время появились новые объекты, а существующие площадки были расширены.

Более того, объекты, которые в настоящее время находятся на стадии строительства или планирования, вероятно, будут потреблять значительно больше электроэнергии. Около 400 центров обработки данных, проанализированных в рамках исследования, имели среднюю мощность 40 мегаватт. Запланированные кампусные проекты — такие как Hyperion, Colossus 2 (xAI) или Rainier (AWS) — должны обладать мощностью от 2000 до 5000 мегаватт.

Источник: Nature