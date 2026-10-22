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Исследователи измерили содержание гелия в древних галактиках, сохранивших сведения о ранней Вселенной. Работа помогает точнее проверить теоретические модели первичного нуклеосинтеза — процесса, во время которого в первые минуты после Большого взрыва образовались лёгкие химические элементы.

Для измерений астрономы использовали Большой бинокулярный телескоп (Large Binocular Telescope, LBT) и провели в общей сложности 130 часов наблюдений. Вместо оценки первоначального состава вещества по большой выборке галактик исследователи изучили 15 небольших удалённых галактик, в которых химические изменения за последующие эпохи были сравнительно незначительными.

Спектрографы позволили одновременно проанализировать более 10 спектральных линий гелия и 15 линий водорода. Это помогло учесть систематические погрешности и снизить неопределённость измерения содержания первичного гелия до 0,5% — примерно втрое по сравнению с прежними оценками. Результаты опубликованы в серии из пяти статей в журнале The Astrophysical Journal.

Точное содержание гелия позволяет проверить модели, описывающие первые минуты существования Вселенной, и уточнить расчёты числа семейств нейтрино — крайне лёгких элементарных частиц. Эти данные дают исследователям более точный инструмент для проверки Стандартной модели физики и поиска возможных отклонений от существующих представлений о ранней Вселенной.

Источник: sciencedaily