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Xiaomi работает над крупным флагманским смартфоном с аккумулятором ёмкостью более 8000 мА·ч. Устройство получит большой экран, увеличенный сенсор основной камеры и новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. По предположению китайских пользователей, речь может идти о Xiaomi 18 Max.

Аппарат уже находится на стадии доработки, сообщил инсайдер Digital Chat Station. Он также упомянул лаконичный дизайн без лишних элементов. Диагональ дисплея, разрешение камеры и скорость зарядки пока не раскрываются.

Предыдущий Xiaomi 17 Max получил экран диагональю 6,9 дюйма, батарею на 8000 мА·ч и 200-мегапиксельную основную камеру Leica. Новая модель может превзойти его по ёмкости аккумулятора. Это особенно интересно на фоне того, что Xiaomi сохраняет крупный формат устройства, но готовит переход на следующее поколение флагманской платформы Qualcomm.

Источник: ithome