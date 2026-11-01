Трещины не смогли расколоть металл при −253 °C: учёные раскрыли секрет его прочности

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Два сплава ниобия и титана сохранили прочность при −253 °C, когда обычные металлы становятся хрупкими. Учёные обнаружили механизм, который позволяет материалам сопротивляться распространению трещин даже при охлаждении почти до абсолютного нуля. Открытие может помочь создавать конструкции для криогенной техники, космических аппаратов и энергетических установок.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Исследователи испытали два экспериментальных сплава при температуре 20 К (−253 °C). В отличие от многих металлов с объёмно-центрированной кубической кристаллической решёткой, они не продемонстрировали измеримого перехода к хрупкому разрушению. Обычно при сильном охлаждении атомные дефекты, обеспечивающие пластическую деформацию, теряют подвижность. Металл перестаёт эффективно поглощать механические нагрузки и может разрушиться даже от небольшой трещины.

Причину необычной устойчивости обнаружили на уровне кристаллической структуры. При нагрузке в сплавах формируются наномасштабные двойники — участки кристалла, в которых атомы перестраиваются в зеркальном порядке. Одновременно происходят локальные фазовые превращения. На границах соседних кристаллов эти процессы создают дополнительные дефекты, открывая материалу новые способы деформироваться и распределять напряжение вместо того, чтобы раскалываться.

Источник: sciencedaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 387 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Наука и космос 241 9298 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Куда пропал вкус детства: почему любимые конфеты стали другими и кто в этом виноват на самом деле

Многие взрослые люди замечают одну и ту же странность: если купить шоколадный батончик, вафлю или конфету, которые очень нравились двадцать или тридцать лет назад, их вкус приносит...

Как выжить при зомби-апокалипсисе: почему он невозможен по законам природы, но спасатели все равно учат к нему готовиться

С точки зрения нейробиологии сценарий зомби-апокалипсиса невозможен. В природе действительно существуют грибы-паразиты, способные проникать в тело муравьев и других насекомых, чтобы управлять их...

Лапы напечатали на 3D-принтере: история хаски по кличке Дерби, которой технологии вернули радость движения

3D-печать сегодня широко применяется не только в промышленности, строительстве и медицине, но и в создании индивидуальных протезов. Эта технология позволяет изготавливать конструкции с учётом...

Помещается в ладони, шикарно звучит и долго играет. Обзор Anker Soundcore Boom Go 3i

10 часов работы на максимальной громкости, удивительно хороший и громкий звук, ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой, декоративная подсветка и защищённый от падений и влаги корпус. А также...

Почему пластиковые бутылки из-под молока почти не перерабатывают

Пластиковые бутылки из-под молока стали привычной частью повседневной жизни. Однако при сдаче вторсырья или на сортировочных станциях такие ёмкости нередко вызывают сложности и далеко не всегда...

Куда исчезла советская «Электроника»: почему знаменитая марка пропала из магазинов

В восьмидесятые годы надпись «Электроника» встречалась на самых разных приборах. Наручные часы, калькуляторы, кассетные магнитофоны, телевизоры и даже видеомагнитофоны стоимостью 1200 рублей. Одни...