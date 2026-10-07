Свечение огурца в электрической цепи объяснили искрой и водородом

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| Новость | Наука и космос

Исследователь Портлендского государственного университета предложил объяснение, почему маринованный огурец, подключённый к источнику переменного тока через два металлических электрода, начинает светиться оранжевым. Причиной оказались микроскопические вспышки, возникающие при воспламенении водорода электрической искрой.

Результаты представил Джошуа Мендес Гарпер, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Portland State University. Он рассказал о работе 16 июня 2026 года на ежегодной встрече Electrostatics Society of America в Коко-Бич, Флорида.

Ранее существовали две основные версии. Согласно первой, ток нагревает рассол внутри огурца, вода закипает, а образующиеся пузырьки пара временно прерывают проводимость. Когда жидкость вновь приближается к электроду, между ней и металлом проскакивает искра. По второй версии, электролиз разлагает воду на кислород и водород, а водород затем воспламеняется.

Автор: Университет штата Портленд Источник: www.pdx.edu

Мендес Гарпер пришёл к выводу, что верно сочетание обоих механизмов. Электролиз действительно выделяет водород, однако его воспламеняет не нагрев электродов, а электрическая искра. Возникающие локальные вспышки возбуждают ионы натрия из рассола.

Именно возбуждённые ионы натрия дают характерное жёлто-оранжевое свечение. Этот же принцип определяет цвет некоторых пиротехнических составов: при возвращении возбуждённых атомов в основное состояние они излучают свет в видимом диапазоне.

В лабораторных опытах исследователь использовал высокоскоростную камеру и датчик водорода. Учёные зафиксировали выделение водорода, однако свечение появлялось только при подключении огурца к переменному току. По предположению авторов, переменное напряжение помогает сохранять паровой карман у электрода, в котором формируются искры и происходит воспламенение газа.

Оранжевое свечение возникает лишь у одного конца огурца. Вероятно, это связано с тем, что именно там скапливается больше солёной жидкости, необходимой для проведения тока и образования вспышек.

Исследователь отмечает, что при использовании другой соли цвет свечения мог бы измениться, поскольку разные элементы дают характерное излучение при возбуждении. Проведение подобного эксперимента в домашних условиях опасно: он связан с электрическим током, искрами и воспламенением водорода.

Источник: ScienceAlert

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