Mechanical Revolution попыталась совместить несовместимое: игровой экран 240 Гц и вес всего 1,68 кг

Игровой ноутбук с экраном на 240 Гц, который можно без особых усилий носить с собой каждый день, представила китайская Mechanical Revolution. Новинка WuJie 15X Blizzard Gaming Edition сочетает металлический корпус массой 1,68 кг с процессором AMD Ryzen AI 9 365 и дисплеем высокого разрешения. Для 15,3-дюймовой модели с претензией на киберспортивное применение это сравнительно небольшая масса.

Производитель сделал ставку на экран: панель с разрешением 2560 x 1600 пикселей обновляет изображение 240 раз в секунду. Это вдвое больше, чем у распространённых дисплеев с частотой 120 Гц. Такая характеристика особенно востребована в динамичных играх, где плавность движения и скорость отображения кадров имеют значение. Дополняют экран яркость 500 нит и полное покрытие цветового пространства sRGB.

Однако есть важный нюанс: в опубликованной конфигурации не указана дискретная видеокарта. Поэтому называть модель полноценной заменой тяжёлым игровым ноутбукам пока преждевременно. Процессор работает с лимитами мощности 25, 45 и 65 Вт, а охлаждение построено на двух тепловых трубках. Оснащение дополняют аккумулятор на 80 Вт·ч, память 16 ГБ и SSD на 1 ТБ.

В Китае ноутбук оценили в 6499 юаней, а с учётом государственной субсидии цена снижается до 5524,15 юаня. Получается любопытное предложение для тех, кому важны высокая частота обновления и мобильность, но реальные игровые возможности модели ещё предстоит оценить по результатам тестов.

Источник: ithome