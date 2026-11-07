Sony возвращает культовые наушники для Walkman — они выглядят, как оригинал 1979 года

В 1979 году компания Sony выпустила на рынок Walkman и навсегда изменила восприятие людьми музыки. И хотя это был не самый первый портативный кассетный плеер, он, безусловно, стал самым культовым. Вместе с моделью Walkman TPS-L2 появились и ставшие впоследствии узнаваемыми наушники.

Модель MDR-3L2 с металлическим оголовьем и круглыми амбушюрами оранжевого или синего цвета отличалась легкостью и удобством. Они сами по себе стали культовым аксессуаром: тот, кого в 1980-х годах можно было увидеть на улице в таких наушниках, определенно считался законодателем моды.

Теперь Sony возвращает их в продажу. Новая модель под названием «MDR-3R» внешне повторяет оригинал, однако дополнительно оснащена разъемом USB-C. Кроме того, в отличие от оригинальной версии, в этих наушниках предусмотрен микрофон для телефонных разговоров.

Модель MDR-3R была переработана для современных условий использования, сохранив при этом ту самую возможность свободно брать музыку с собой куда угодно — концепцию, которую популяризировали оригинальные MDR-3. Sony

Небольшим минусом может стать то, что в плане звучания Sony также постаралась максимально приблизиться к историческому прототипу. По заявлению японского производителя электроники, в новинке используются те же 23-миллиметровые динамики, что и в MDR-3, чтобы добиться качества звука, максимально приближенного к оригиналу. Таким образом, наушники должны не только выглядеть в стиле ретро, ​​но и звучать соответствующим образом. Они стоят около $60.

Источник: Sony