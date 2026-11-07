Sony возвращает культовые наушники для Walkman — они выглядят, как оригинал 1979 года

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

В 1979 году компания Sony выпустила на рынок Walkman и навсегда изменила восприятие людьми музыки. И хотя это был не самый первый портативный кассетный плеер, он, безусловно, стал самым культовым. Вместе с моделью Walkman TPS-L2 появились и ставшие впоследствии узнаваемыми наушники.

Автор: Sony Источник: www.sony.com.ph

Модель MDR-3L2 с металлическим оголовьем и круглыми амбушюрами оранжевого или синего цвета отличалась легкостью и удобством. Они сами по себе стали культовым аксессуаром: тот, кого в 1980-х годах можно было увидеть на улице в таких наушниках, определенно считался законодателем моды.

Теперь Sony возвращает их в продажу. Новая модель под названием «MDR-3R» внешне повторяет оригинал, однако дополнительно оснащена разъемом USB-C. Кроме того, в отличие от оригинальной версии, в этих наушниках предусмотрен микрофон для телефонных разговоров.

Модель MDR-3R была переработана для современных условий использования, сохранив при этом ту самую возможность свободно брать музыку с собой куда угодно — концепцию, которую популяризировали оригинальные MDR-3.

Sony

Небольшим минусом может стать то, что в плане звучания Sony также постаралась максимально приблизиться к историческому прототипу. По заявлению японского производителя электроники, в новинке используются те же 23-миллиметровые динамики, что и в MDR-3, чтобы добиться качества звука, максимально приближенного к оригиналу. Таким образом, наушники должны не только выглядеть в стиле ретро, ​​но и звучать соответствующим образом. Они стоят около $60.

Источник: Sony

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 119 0
Автор avia_news Рейтинг +1.10
Блог Аудио и звук 1194 6845 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Компьютерный принцип в аналоговом звуке: зачем Technics установила сменный картридж в усилитель 1988 года

Японская корпорация Matsushita Electric запустила производство интегрального усилителя Technics SU-V450 в 1988 году и выпускала этот аппарат до 1991 года. Корпус с габаритами 430 x 126 x 311 мм и...

Минус 3 триллиона долларов за день: почему в США обвалились акции ИИ-компаний

Первые торги после промежуточных выборов в США закончились ростом. Однако уже на следующий день, 5 ноября 2026 года, началась распродажа, особенно сильная среди компаний, связанных с...

Почему в СССР так и не построили 1000-километровую железную дорогу вдоль Урала

В октябре 1950 года советские инженеры оценили строительство железной дороги вдоль восточных предгорий Урала в три миллиарда рублей. По предварительным расчётам предстояло проложить около тысячи...

Китайское поле экспериментов. Фонарик-Франкенштейн с отличной дальнобойностью. Обзор Wurkkos K1

Китайские инженеры сделали настоящего фонарного Франкенштейна, склеив в одном корпусе дальнобойный, налобный и кемпинговый фонарики. Wurkkos K1 имеет 400м дальнобойности, 600люм заливного ближнего...

Зачем на современных судах устанавливают огромные вращающиеся цилиндры

На верхней палубе балтийского парома Copenhagen стоит белый цилиндр высотой с многоэтажный дом. Во время работы его наружная оболочка вращается вокруг неподвижной опоры. Такие установки появились и...

Загрязнение микропластиком меняет цвет Тихого океана — и это уже видно из космоса

Когда речь заходит о Большом тихоокеанском мусорном пятне, обычно представляют скопления крупного плавающего пластика: бутылок, упаковок, рыболовных сетей и обломков контейнеров. Однако основная...