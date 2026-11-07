В Сибири нашли следы употребления каннабиса 2800 лет назад — его могли давать жертвам перед казнью

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В древнем скифском погребении на юге Сибири обнаружили самые ранние на сегодняшний день прямые свидетельства употребления каннабиса ради психоактивного эффекта. Возраст находки составляет около 2800 лет. Исследователи предполагают, что растение могло использоваться не только в религиозных обрядах, но и для успокоения людей, предназначенных для ритуального жертвоприношения.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Раскопки проводили в кургане Туннуг-1 в Республике Тыва. В погребении нашли около 1000 семян конопли, а радиоуглеродный анализ шести из них отнёс их к началу VIII века до нашей эры. Это примерно на 300 лет старше прежних надёжных свидетельств использования каннабиса в качестве психоактивного вещества, полученных при исследовании древних погребальных обрядов в Китае.

Ещё более необычную информацию дала сохранившаяся человеческая прядь волос. Химический анализ выявил в ней следы ТГК — основного психоактивного соединения каннабиса — и каннабинола, образующегося при его окислении. Это указывает на то, что человек употреблял растение при жизни. Однако установить способ употребления — курение или приём внутрь — исследователям пока не удалось.

Сам курган указывает на сложный погребальный ритуал. Археологи обнаружили останки нескольких десятков принесённых в жертву лошадей и человеческие кости. Руководитель исследования Джино Каспари из Бернского университета допускает, что каннабисом могли одурманивать людей перед жертвоприношением, чтобы они меньше сопротивлялись. Однако это лишь гипотеза: прямых доказательств подобного способа применения растения нет.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Учёные также начали изучать ДНК древних семян. Хорошая сохранность биологического материала может помочь выяснить, какие разновидности каннабиса росли в Центральной Азии и когда люди начали отбирать растения с повышенным содержанием психоактивных веществ. Пока установить концентрацию ТГК у древних растений невозможно.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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