Самолёт, которому не нужен аэродром: Maxwell показала гибридную амфибию с дальностью 1850 км

Американская компания Maxwell Aircraft представила проект гибридного самолёта-амфибии M1 Hybrid Cargo, рассчитанного на перевозку тяжёлых грузов между удалёнными населёнными пунктами, островами и районами без развитой аэродромной инфраструктуры. Заявленная грузоподъёмность грузовой версии M1-HC составляет около 907 кг, а расчётная дальность полёта с такой нагрузкой превышает 1850 км. Самолёт сможет использовать как обычные взлётно-посадочные полосы, так и водную поверхность.

Необычная силовая установка сочетает электрические двигатели и дизельные двигатели с воспламенением от сжатия, работающие на авиационном топливе Jet A. На взлёте и при наборе высоты электрическая часть должна обеспечивать мощность до 1500 л. с. В крейсерском полёте основную нагрузку возьмут на себя двигатели внутреннего сгорания, суммарная расчётная мощность которых составит около 300 л. с. Такое распределение нагрузки позволяет не устанавливать аккумуляторы, рассчитанные на продолжительную работу электродвигателей, и ограничить дополнительную массу батарей.

Фюзеляж выполнят из углепластика и кевлара. За основу взята композитная амфибия Gweduck — пятое поколение развития конструкции гидросамолётов Grumman. Композитный корпус должен снизить массу и избавить самолёт от характерной для металлических машин коррозии при эксплуатации на воде. Для погрузки паллет предусмотрена грузовая дверь шириной около 1,52 м.

Maxwell рассчитывает использовать M1-HC для снабжения островов и удалённых поселений, доставки грузов в труднодоступные районы и ликвидации последствий стихийных бедствий. Однако заявленные характеристики пока относятся к проектным целям, а не к результатам лётных испытаний. Самолёт представлен как разработка с патентуемой гибридной силовой установкой, а эксплуатация заявлена в категории экспериментальной авиации.

Источник: prnewswire