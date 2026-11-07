Cybertruck отправляют на пенсию спустя три года: Tesla признала поражение самого громкого электропикапа Маска

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| Новость | Авто и транспорт

Tesla готовит финал для Cybertruck — угловатого электрического пикапа, который должен был изменить автомобильный рынок, но вместо этого стал одной из самых проблемных моделей компании. Илон Маск объявил, что примерно к середине 2027 года Tesla начнёт сворачивать его производство на заводе Gigafactory Texas. Освободившиеся мощности займёт Cybercab — беспилотный автомобиль для роботакси.

Автор: Варун Паланиаппан Источник: unsplash.com

Для Cybertruck это довольно болезненный финал. Машину впервые показали в 2019 году, обещая футуристичный автомобиль с кузовом из нержавеющей стали и практически неуязвимыми стёклами. Однако до серийного выпуска добрались только в конце 2023 года. Вместо триумфального выхода на рынок пикап получил череду отзывных кампаний: к октябрю 2025 года их количество достигло десяти. Владельцы сталкивались с заедающей педалью акселератора, проблемами с колёсами и даже риском отделения элементов кузова во время движения.

Продажи тоже не оправдали ожиданий. В октябре 2026 года в США зарегистрировали всего 1914 Cybertruck. Для автомобиля, который должен был стать массовым продуктом Tesla, это весьма скромный результат. Теперь компания предпочитает отдать производственные площади машине совершенно другого назначения — двухместному Cybercab, рассчитанному на автономные поездки без водителя.

Пока Маск объявил о сворачивании выпуска именно на техасском предприятии, а не о полном прекращении существования модели. Но символизм происходящего очевиден: проект, который начинался с обещаний автомобильной революции, уступает место роботакси ещё до того, как смог закрепиться на рынке.

Источник: bloomberg

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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