Чтобы понять такую ​​галактику, как наш Млечный Путь, необходимо хорошо знать её устройство. Только так можно сделать выводы о том, в каких космических условиях сформировалась, например, наша Солнечная система, и как галактика может развиваться в будущем. В этом помогает максимально подробная симуляция Млечного Пути. Международная группа исследователей создала наиболее точную на сегодняшний день модель с использованием суперкомпьютеров.

Симуляция под названием PHEASANT позволяет отобразить 5,4 триллиона частиц в рамках единой модели, обеспечивая разрешение по массе на уровне 0,22 массы Солнца. Это примерно в 10 000 раз больше частиц, чем в предыдущих симуляциях. Впервые удалось визуализировать отдельные звезды, а не группы звезд, как это было раньше. Столь высокая точность была достигнута благодаря модели искусственного интеллекта, разработанной руководителем исследования Кейей Хирасимой из японского научно-исследовательского института RIKEN.

Это позволило значительно быстрее рассчитывать, как газ распределяется в пространстве после взрыва звезды (сверхновой). Для науки это критически важно: чтобы понять, как галактика эволюционирует на протяжении миллионов лет, необходимо учитывать и подобные локальные события.

Ранее этот процесс рассчитывался с шагом всего в 100 лет, что было крайне трудоемко и долго. Модель на базе ИИ прогнозирует распределение газа сразу на 100 000 лет вперед. Это ускоряет весь процесс симуляции в 20 раз по сравнению с традиционными методами расчетов.

Симуляция работает на различных вычислительных системах

Расчеты проводились на трех суперкомпьютерах: Aurora, Frontier и Jupiter. Все они используют различное аппаратное обеспечение (от Intel, AMD и Nvidia). Как правило, для каждой аппаратной платформы требуется адаптация программного обеспечения, однако, согласно сообщению, система PHEASANT способна работать на всех трех платформах.

Aurora обрабатывает до 144 миллиардов частиц в секунду, Frontier — 101 миллиард, а Jupiter — 135 миллиардов. Благодаря большому объему памяти графических процессоров (GPU) на суперкомпьютере Frontier исследователям удалось провести рекордную симуляцию, включающую 5,4 триллиона частиц.

Для понимания процессов в галактике критически важно отображение отдельных звезд. Крупные звезды часто формируются группами — зачастую в спиральных рукавах галактики, где они поглощают вещество из окружающего газа. В процессе своего существования звезды нагревают этот газ, а некоторые из них со временем взрываются, становясь сверхновыми. Если происходит несколько таких взрывов в непосредственной близости друг от друга, образуются огромные раскаленные газовые пузыри. Внутри них, в свою очередь, рождаются новые звезды.

При использовании менее детализированной симуляции крайне сложно проследить взаимосвязь между подобными событиями. Это может привести, например, к ошибочным выводам о том, как газ распределяется внутри галактики. «Мы хотели понять, как отдельные звездные события связаны с более масштабной структурой Млечного Пути», — отмечает соавтор исследования Митико Фудзии из Токийского университета. С помощью новой симуляции можно исследовать, как отдельные сверхновые влияют на интенсивность звездообразования, размеры горячих газовых пузырей и вещество, вытекающее из галактики.

Понимание распределения вещества в галактике

Исследователи также надеются, что их модель поможет пролить свет на циркуляцию вещества в Млечном Пути. Понимание лежащих в ее основе процессов может дать ответ на вопрос, как различные элементы накапливаются в течение длительных периодов времени. «Элементы образуются внутри звезд, затем выбрасываются в межзвездное пространство, перемешиваются в галактике и в конечном итоге становятся частью новых звезд», — объясняет Хирасима.

Модель еще предстоит сопоставить с будущими данными наблюдений; кроме того, в нее необходимо включить дополнительные физические эффекты, такие как излучение. Однако предварительная проверка на правдоподобность показала, что смоделированный темп звездообразования сопоставим с показателями, полученными на основе наблюдений.

Данная исследовательская работа была номинирована на премию Гордона Белла (Gordon Bell Prize), которой отмечают выдающиеся достижения в области использования высокопроизводительных вычислительных систем. Примечательно, что предложенный метод можно применять и в других научных сферах — например, при создании климатических моделей или прогнозировании погоды.

Источник: u-tokyo