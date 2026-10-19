Спутник Sentinel-3 снял 1700 км Антарктики с островом Элефант среди льдов

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Спутниковый снимок Антарктики показал остров Элефант, окружённый морским льдом в конце южной зимы. На фоне океана и ледяных полей хорошо заметен участок суши длиной около 50 км. Кадр позволяет оценить масштаб сезонного распространения льда у Антарктического полуострова.

Автор: Copernicus Sentinel (2026)/ ЕКА Источник: www.space.com

Остров находится во Внешней группе Южных Шетландских островов, примерно в 250 км к северо-востоку от оконечности Антарктического полуострова. Его горный рельеф покрыт льдом, а береговая линия изрезана ледниками. Название Elephant Island переводится как «Слоновий остров»: его очертания напоминают слона, а у берегов встречаются морские слоны.

Снимок сделал спутник Copernicus Sentinel-3 30 сентября 2026 года, когда антарктиская зима уже подходила к концу. В кадр попала территория размером примерно 1200 на 1700 км. Морской лёд достигал оконечности Антарктического полуострова и покрывал часть моря Уэдделла, а на поверхности океана видны льдины разного размера — от крупных массивов до небольших фрагментов, образующих извилистые узоры.

По данным Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), сезонный максимум площади морского льда в Антарктике, вероятно, пришёлся на 14 сентября. Поэтому фотография показывает ледовую обстановку вскоре после её максимального зимнего распространения. Регулярные спутниковые наблюдения позволяют отслеживать сезонные изменения льда и оценивать долгосрочные перемены в полярных регионах.

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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