Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Сборку внедорожника Tank 500 наладили на заводе «Автотор» в Калининграде — это вторая локализованная модель бренда после 300-й модели. На начальном этапе на предприятие поступают уже сваренные и окрашенные кузова из Китая, а финальную сборку выполняют в России с многоступенчатым контролем качества по стандартам концерна GWM.

В линейке представлены бензиновые версии с трёхлитровым ДВС V6 (299-354 л. с.) и гибридные модификации на базе 2-литровой турбочетвёрки — в том числе семиместный вариант без внешней зарядки и подключаемый гибрид с запасом хода на электротяге до 115 км.

Автомобили российской сборки получат официальную гарантию производителя и будут обслуживаться в дилерской сети Tank по всей стране. Старт продаж запланирован на четвёртый квартал 2026 года. Локализация призвана сделать модель более доступной для российских покупателей. Сейчас машина стоит у дилеров 6 млн 299 тыс. руб.

Источник: китайские автомобили