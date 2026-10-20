Tank 500 теперь собирают в Калининграде: модель получит гарантию и сервис у дилеров

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

Сборку внедорожника Tank 500 наладили на заводе «Автотор» в Калининграде — это вторая локализованная модель бренда после 300-й модели. На начальном этапе на предприятие поступают уже сваренные и окрашенные кузова из Китая, а финальную сборку выполняют в России с многоступенчатым контролем качества по стандартам концерна GWM.

Автор: tank.ru Источник: tank.ru

В линейке представлены бензиновые версии с трёхлитровым ДВС V6 (299-354 л. с.) и гибридные модификации на базе 2-литровой турбочетвёрки — в том числе семиместный вариант без внешней зарядки и подключаемый гибрид с запасом хода на электротяге до 115 км.

Автомобили российской сборки получат официальную гарантию производителя и будут обслуживаться в дилерской сети Tank по всей стране. Старт продаж запланирован на четвёртый квартал 2026 года. Локализация призвана сделать модель более доступной для российских покупателей. Сейчас машина стоит у дилеров 6 млн 299 тыс. руб.

Источник: китайские автомобили

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 336 0
Автор mn-sr Рейтинг +1.00
Блог Авто и транспорт 373 12776 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор Greenworks DD560: проверяю его там, где обычному шуруповерту уже тяжело

Greenworks DD560 — компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт с бесщеточным двигателем, крутящим моментом до 60 Нм и системой Anti-kickback. Модель рассчитана на сверление, работу с...

Почему новые телевизоры не показывают два канала одновременно и при чем тут форма экрана

Почему на новых телевизорах пропало разделение экрана пополам? Объясняю, как геометрия и защита контента поставили крест на любимой функции старых плазм.

Шпиль внутри небоскрёба: как вершину Chrysler Building подняли из самого здания

Осенью 1929 года прохожий, смотревший на строящийся Chrysler Building с Лексингтон-авеню, мог решить, что его высота уже почти понятна. Стальной каркас поднялся над Манхэттеном, ступенчатая корона...

Зачем на пульте телевизора четыре цветные кнопки и почему они часто ничего не делают

На телевизионном пульте почти всё понятно без инструкции. Цифры переключают каналы, качелька меняет громкость, кнопка с домиком открывает главное меню. Но рядом встречается загадочная четвёрка:...

Крок-месье: как горячий бутерброд с ветчиной и сыром стал классикой парижских кафе

Крок-месье не похож на блюдо, которому нужна легенда. Два ломтика хлеба, ветчина, сыр, жар — конструкция почти вызывающе проста. Но именно такие вещи иногда лучше всего приживаются в...

Почему пассажирские самолёты заправляют авиационным керосином, а не бензином

Самое массовое топливо для транспорта в мире — бензин. Однако не больших самолетов. Авиационный керосин — основной вид топлива для современных пассажирских и грузовых лайнеров...