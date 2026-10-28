Раскалённая планета в 280 световых годах от Земли удивила астрономов необычной атмосферой

Экзопланета TOI-561 b, покрытая океаном расплавленной породы, отражает около 75% падающего на неё звёздного света. Наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что у раскалённого мира, который должен был потерять атмосферу миллиарды лет назад, вероятно, сохранилась плотная газовая оболочка. Учёные связывают её высокую отражательную способность с облаками из испарённых силикатных минералов.

Планета находится примерно в 280 световых годах от Земли. Международная команда исследователей наблюдала её непрерывно в течение 37 часов, зарегистрировав почти четыре полных оборота вокруг звезды. Измерения показали, что обращённая к светилу сторона TOI-561 b холоднее, чем должна быть у голой скалистой поверхности, получающей столь интенсивное излучение. При этом ночная сторона не объясняет всю разницу температур: значительная часть энергии, по-видимому, отражается обратно в космос.

Компьютерное моделирование указывает на возможное присутствие облаков из диоксида кремния (SiO₂) и силиката магния (MgSiO₃). Они способны отражать излучение ещё до того, как оно достигнет поверхности. Атмосфера также может переносить тепло с постоянно освещённой стороны на тёмную, снижая дневную температуру. По отражательной способности планета сопоставима с Венерой, хотя условия на ней гораздо экстремальнее.

Происхождение и состав газовой оболочки пока не установлены. Она может содержать большое количество углекислого газа или диоксида серы, выделяющегося при вулканической активности. Учёные также предполагают, что глобальный океан магмы постоянно пополняет атмосферу газами из недр, компенсируя их потерю под действием звёздного излучения.

Дальнейшие наблюдения «Джеймса Уэбба» в других диапазонах помогут уточнить состав атмосферы и понять, как она сохраняется на протяжении миллиардов лет.

Источник: sciencedaily