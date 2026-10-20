Домашняя Hi-Fi-система без отдельных колонок и усилителя: Jamo представила акустику HYG 5 с поддержкой Wi-Fi

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| Новость | Аудио и звук

Компания Jamo представила домашнюю акустическую Hi-Fi систему HYG 5, которая объединяет три динамика, усилитель и функции сетевого воспроизведения в одном корпусе. Новинка рассчитана на тех, кто хочет слушать музыку дома без отдельного усилителя и набора колонок.

Автор: Jamo Источник: www.ecoustics.com

Внутри установлены два широкополосных динамика диаметром 2,5 дюйма, направленных вверх и в стороны, а также 4-дюймовый динамик для воспроизведения низких частот. Такое расположение должно обеспечивать более широкое звучание по сравнению с обычными компактными колонками. Общая мощность встроенной системы усиления составляет 30 Вт.

Главное отличие новинки от предыдущих моделей серии — поддержка Wi-Fi и возможность напрямую подключаться к музыкальным сервисам. Колонка работает со Spotify Connect, TIDAL Connect и Qobuz Connect. Также доступны Apple AirPlay 2 и Google Cast, благодаря которым можно передавать музыку с устройств Apple и Android. Поддержка мультирум-режима позволяет использовать акустику в системе с несколькими совместимыми устройствами.

Для подключения других источников предусмотрены Bluetooth 5.0 и аналоговый вход RCA. Последний позволяет, например, подключить CD-проигрыватель или виниловый проигрыватель с отдельным фонокорректором. Настройки звука и управление воспроизведением доступны через приложение для смартфонов на iOS и Android.

Корпус колонки обтянут тканью, а управление дополнено сенсорными элементами и световым кольцом. Яркость подсветки может автоматически меняться в зависимости от освещения в комнате. Предусмотрена и возможность отключить ее полностью. Отдельная функция позволяет активировать устройство жестом и продолжить воспроизведение музыки с предыдущего источника.

Продажи новинки начнутся 20 октября. В США колонка будет стоить 400 долларов США, в Великобритании — 350 фунтов стерлингов, а в Европе — 400 евро.

Источник: Ecoustics

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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