Samsung готовит два варианта дизайна для серии Galaxy S27: чехлы показали крупные вырезы для камер у моделей Pro и Ultra

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Чехлы для предстоящих Samsung Galaxy S27 раскрыли возможные изменения в дизайне устройств.

Известный инсайдер Ice Universe показал снимки аксессуаров сразу для четырех моделей серии. Судя по ним, производитель может подготовить два разных варианта оформления задней панели: один для базовых устройств, другой для более дорогих S27 Pro и Ultra.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Наибольший интерес представляют чехлы для старших устройств. В них предусмотрены крупные прямоугольные вырезы под камеры, которые занимают практически всю ширину верхней части корпуса. Такая конструкция заметно отличается от оформления, ожидаемого у двух других смартфонов семейства. Если утечка верна, компания намерена сохранить отдельный дизайн для наиболее дорогих представителей линейки.

У чехлов для S27 и S27+ вырезы выглядят иначе. Для камер предусмотрена вертикальная площадка, похожая на ту, что используется в предыдущем поколении. Таким образом, аксессуары указывают на то, что производитель не планирует приводить все четыре смартфона к единому внешнему виду. При этом изображения чехлов позволяют судить прежде всего о расположении камер и форме соответствующих вырезов, но не раскрывают дизайн устройств целиком.

Автор: Ice Universe Источник: x.com

Ранее в сети уже появлялись сообщения о возможном обновлении внешнего вида S27 Pro и S27 Ultra. Новая утечка косвенно подтверждает эту информацию, хотя официальных изображений смартфонов пока нет. Окончательный дизайн устройств также не подтвержден самой компанией.

Презентация серии S27 ожидается в начале следующего года, предположительно с середины января до конца февраля. До официального анонса компания еще может внести изменения в конструкцию смартфонов, поэтому опубликованные изображения чехлов пока стоит рассматривать как предварительную информацию.

Источник: Gsmarena

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