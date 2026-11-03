Спутник обнаружил под Нилом древнеегипетское сооружение возрастом 2600 лет

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| Новость | Наука и космос

Археологи обнаружили под многометровым слоем грунта в дельте Нила крупное сооружение возрастом около 2600 лет. Его удалось выявить с помощью спутникового радара и геофизических сканирований, хотя обычные раскопки раньше не могли добраться до древних слоёв из-за высокого уровня грунтовых вод. Неожиданной находкой стала песчаная подушка под фундаментом: древние строители использовали её для защиты здания от подвижной глинистой почвы.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Сооружение обнаружили на территории древнего города Буто, современное название которого — Телль-эль-Фараин. Снимки европейского спутника Sentinel-1 помогли выявить под землёй овальную структуру длиной 128 м и шириной 62 м. Её площадь сопоставима с футбольным полем. Дополнительное исследование провели методом электротомографии: учёные проложили 15 измерительных профилей на участке площадью 5400 м².

Основная постройка находится на глубине 3-6 м и относится к XXVI династии египетских фараонов (688-525 годы до н. э.). Исследователи пока не установили её точное назначение: сооружение могло быть гробницей, жилищем жрецов или религиозным святилищем.

В ходе раскопок обнаружили фигурки ушебти, известные по погребальным комплексам Древнего Египта, известняковый алтарь со следами, предположительно связанными с жертвоприношениями, и редкую фаянсовую статуэтку павиана, связанного с богом Тотом.

Самое интересное обнаружили ещё глубже: на отметке 6-7 м исследователи выявили слой чистого песка, который служил искусственным основанием. Он распределял нагрузку здания, обеспечивал отвод грунтовых вод и защищал кирпичную кладку от разрушения из-за влажной и подвижной глины. По сути, египетские строители применяли принцип распределённого фундамента задолго до появления современной строительной инженерии.

Результаты раскопок подтвердили геофизические данные. Исследованная постройка имеет размеры примерно 25 x 20 м, а толщина её стен достигает 5 м. Находки позволяют предположить, что комплекс выполнял религиозные или административные функции. Учёные намерены продолжить исследования, используя геофизические измерения с большим расстоянием между электродами, чтобы изучить ещё более глубокие слои древнего города.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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