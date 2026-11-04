MET выпустила шоссейный шлем Trenta 2 с улучшенной вентиляцией

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| Новость | Авто и транспорт

Компания MET представила шоссейный велошлем Trenta 2. Новинка получила 24 вентиляционных отверстия, как и старшая модель Trenta 3K Carbon, но лишилась внутренней карбоновой структуры 3K Airframe. Вместо нее используется поликарбонатный корпус, отформованный поверх слоя EPS.

Автор: MET Источник: bikerumor.com

Главное изменение коснулось внутренней геометрии. Производитель увеличил пространство между головой и корпусом для более прямого прохождения воздуха. По заявлению MET, это улучшило вентиляцию без увеличения веса и ущерба для защиты.

За безопасность отвечает система Mips Air Node Pro, перенаправляющая вращательное движение при ударе. В конструкции также используются EPS двойной плотности и удлиненное покрытие затылочной части.

Автор: MET Источник: bikerumor.com

Шлем доступен в белом, сером, черном и красном цветах. На европейском рынке за MET Trenta 2 просят 300 евро.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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