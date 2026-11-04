MET выпустила шоссейный шлем Trenta 2 с улучшенной вентиляцией

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Компания MET представила шоссейный велошлем Trenta 2. Новинка получила 24 вентиляционных отверстия, как и старшая модель Trenta 3K Carbon, но лишилась внутренней карбоновой структуры 3K Airframe. Вместо нее используется поликарбонатный корпус, отформованный поверх слоя EPS.

Главное изменение коснулось внутренней геометрии. Производитель увеличил пространство между головой и корпусом для более прямого прохождения воздуха. По заявлению MET, это улучшило вентиляцию без увеличения веса и ущерба для защиты.

За безопасность отвечает система Mips Air Node Pro, перенаправляющая вращательное движение при ударе. В конструкции также используются EPS двойной плотности и удлиненное покрытие затылочной части.

Шлем доступен в белом, сером, черном и красном цветах. На европейском рынке за MET Trenta 2 просят 300 евро.

Источник: VeloDisco