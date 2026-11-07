HONOR снова запускает бета-тест MagicOS 11: обновление ждут владельцы 22 смартфонов и шести планшетов

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HONOR 9 ноября возобновит приём заявок на бета-тестирование MagicOS 11. Новая волна набора позволит большему числу владельцев смартфонов и планшетов компании получить ранний доступ к операционной системе на базе Android 17.

Одновременно HONOR начала распространять очередную тестовую сборку среди участников третьей группы бета-тестирования. Обновление начали отправлять 6 ноября в 18:00 по местному времени. Оно предназначено только для пользователей, уже включённых в эту группу, и не является публичным выпуском системы.

Новая версия пока не сопровождается перечнем изменений. HONOR не уточнила, какие ошибки исправлены и появились ли дополнительные функции. Поэтому рассчитывать на заметное обновление возможностей смартфонов пока рано: нынешний этап прежде всего связан с продолжением проверки программного обеспечения.

Приём новых заявок стартует в понедельник, 9 ноября. Пользователи, чьи заявки одобрят, смогут получить тестовую прошивку уже на следующий рабочий день — 10 ноября. Однако сама регистрация не гарантирует участия: доступ зависит от соответствия требованиям программы. Срок выхода стабильной версии MagicOS 11 компания пока не назвала.

Источник: gizchina