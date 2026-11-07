Подробности об обновлении OneUI 9.5 — какие два приложения Samsung планирует улучшить

Процесс обновления до следующей версии Android существенно отличается от того, как это происходит в iOS. Если Apple выпускает новую версию одновременно для всех совместимых устройств, то в мире Android распространение обновлений — даже в рамках одного производителя — происходит неравномерно. В случае с Samsung переход на Android 17 с оболочкой OneUI 9 сначала затронет флагманские модели, а уже затем — более старые или бюджетные смартфоны. Тем не менее, работа над следующим обновлением уже идет: OneUI 9.5 также будет базироваться на Android 17, но принесет на смартфоны новые функции.

Уже появились первые сведения о приложениях, которые получат новые возможности. Среди них — «Календарь Samsung» и приложение для здоровья (Samsung Health).

По информации портала Sammobile, в их распоряжении оказалась ранняя версия приложения «Календарь». Полного обновления интерфейса не предвидится, однако приложение получит ряд практических изменений в дизайне. Так, кнопка поиска переместится из верхней части экрана в нижнюю и станет более заметной. При нажатии на нее пользователь сразу увидит список уже запланированных событий. Ранее поиск ограничивался лишь полнотекстовым запросом, поиском по ключевым словам или фильтрацией записей по цветовым меткам.

В боковой панели Samsung также перегруппировала пункты меню. Разделы «Синхронизация», «Корзина» и «Настройки» теперь объединены с другими функциями календаря. Раньше «Настройки» были представлены только в виде привычного значка шестеренки, а два других пункта были спрятаны в списке привязанных учетных записей.

Как сообщает портал SamMobile, в приложении Health появится совершенно новая функция — Mindful Note. Подобно обычному дневнику, в этом разделе пользователи могут ежедневно записывать свои чувства и переживания. Для этого предусмотрен раздел «Everyday Moments» («Повседневные моменты») с чистой страницей. Если же сложно начать, можно выбрать одну из четырех категорий: «О себе», «Отношения», «Работа и цели» или «Что, если?». В каждой из них предлагаются наводящие вопросы.

Кроме того, Samsung обновляет внешний вид приложения Health. На переработанном главном экране теперь будет отображаться функция дневника, графики станут более сдержанными по цвету, а крупные иллюстрации, относящиеся к фитнес-показателям, — более компактными.

Точная дата выхода OneUI 9.5 пока неизвестна. Вероятно, новое программное обеспечение будет установлено на будущих флагманских устройствах серии Galaxy S, которые Samsung обычно представляет в начале года. Впоследствии обновление должно в первую очередь выйти для предыдущего поколения — то есть для серии S26, а также для актуальных складных смартфонов, включая Galaxy Z Fold 8.

Источник: Sammobile