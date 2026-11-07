Учёные разработали метод выращивания зубной эмали с помощью белковой матрицы

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Исследователи Ноттингемского университета создали гель, который способен восстанавливать утраченную зубную эмаль. Материал использует минералы, естественно содержащиеся в слюне, и формирует на зубе слой, близкий по структуре и прочности к здоровой эмали. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Зубная эмаль, внешний твердый слой зуба, не восстанавливается сама. В отличие от костей, в ней нет живых клеток, которые могли бы создавать новую ткань. Слюна может восполнить лишь начальную потерю минералов. Существующие средства, включая фторсодержащие лаки и реминерализующие препараты (составы, которые возвращают зубам минералы), защищают зуб, но полностью утраченную эмаль не возвращают.

Разработку выполнили в Школе фармации и на кафедре химической и экологической инженерии университета. Гель создан по принципу процессов, которые формируют эмаль в раннем детстве. Его основа — материал из белков, имитирующих природные белки, участвующие в формировании эмали. В составе геля фтора нет.

Гель наносят на зубы по процедуре, похожей на нанесение фторсодержащих средств. Он образует тонкое прочное покрытие, проникает в поверхность и заполняет микротрещины. Затем ионы кальция и фосфата, основные минералы слюны, притягиваются к этому покрытию и выстраиваются в новые кристаллы. Ученые называют этот процесс эпитаксиальной минерализацией: кристаллы растут по структуре существующей эмали и срастаются с ней. Порядок их расположения определяет твердость эмали, поэтому одного нанесения минералов недостаточно.

Гель также испытали на обнаженном дентине, то есть слое зубной ткани под эмалью. Дентин мягче эмали и содержит тонкие каналы, которые передают ощущения к нервам. Когда эмаль истончается или десны отступают, дентин открывается, и зуб начинает реагировать на горячую, холодную, сладкую или кислую пищу. Гель формирует на дентине минеральный слой, похожий на эмаль, что может снизить чувствительность зубов и улучшить крепление пломб.

В лаборатории регенерированную эмаль проверили на нагрузки, похожие на повседневные: чистку зубов, жевание, контакт с кислыми продуктами. По словам исследователей, её механические свойства сопоставимы со свойствами здоровой эмали. Ведущий автор работы, доктор Абшар Хасан, объяснил, что воссоздание внутренней структуры важно, поскольку именно она защищает зуб от физических, химических и температурных воздействий.

Результаты получены в лабораторных условиях. Как долго лечение будет работать у пациентов, пока неизвестно. Для признания метода в стоматологии необходимы клинические испытания.

Профессор Альваро Мата, руководивший исследованием, сообщил, что разработчики уже создали компанию Mintech-Bio и планируют выпустить первый продукт к следующему году.

Если эффективность подтвердится у пациентов, подход к лечению потери эмали может измениться. Станет возможным восстанавливать поверхность зубов, которую раньше можно было только защитить традиционными стоматологическими материалами.

Источник: ScienceDaily