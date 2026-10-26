Солнце может выбросить планеты из Солнечной системы после своей смерти

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| Новость | Наука и космос

Астрономы выяснили, что внешняя часть Солнечной системы может потерять нынешнюю структуру гораздо быстрее, чем предполагали прежние расчёты. Согласно исследованию Константина Батыгина, Джима Фуллера и Фреда Адамса, неравномерная потеря массы Солнцем способна нарушить орбиты планет-гигантов. В моделировании примерно 90% рассмотренных сценариев приводили к дестабилизации системы в течение 3 млрд лет после превращения Солнца в белый карлик.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Раньше учёные предполагали, что после завершения эволюции Солнца орбиты внешних планет смогут сохранять устойчивость десятки миллиардов лет. Некоторые оценки отводили им около 100 млрд лет даже с учётом сближения с другими звёздами. Новая работа показывает, что эти прогнозы могли недооценивать влияние самого процесса потери солнечной массы.

Причина заключается в том, что Солнце может сбрасывать внешние слои не плавно и равномерно, а отдельными асимметричными выбросами вещества. Каждый такой выброс способен вызвать небольшое ответное движение звезды и изменить гравитационные условия для окружающих планет. В компьютерных моделях это приводило к сближению орбит, сильным гравитационным взаимодействиям и выбросу отдельных планет из системы. Примерно в 40% рассмотренных сценариев серьёзные нарушения начинались ещё до того, как Солнце становилось белым карликом.

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters. Речь идёт о вероятном будущем внешней части Солнечной системы, а не о точном прогнозе её судьбы: результаты получены с помощью численного моделирования. Авторы пересмотрели оценку динамического срока существования планетной системы до примерно миллиарда лет после образования белого карлика — это намного меньше прежних прогнозов, измерявшихся десятками миллиардов лет.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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