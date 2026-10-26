Солнце может выбросить планеты из Солнечной системы после своей смерти
Астрономы выяснили, что внешняя часть Солнечной системы может потерять нынешнюю структуру гораздо быстрее, чем предполагали прежние расчёты. Согласно исследованию Константина Батыгина, Джима Фуллера и Фреда Адамса, неравномерная потеря массы Солнцем способна нарушить орбиты планет-гигантов. В моделировании примерно 90% рассмотренных сценариев приводили к дестабилизации системы в течение 3 млрд лет после превращения Солнца в белый карлик.
Раньше учёные предполагали, что после завершения эволюции Солнца орбиты внешних планет смогут сохранять устойчивость десятки миллиардов лет. Некоторые оценки отводили им около 100 млрд лет даже с учётом сближения с другими звёздами. Новая работа показывает, что эти прогнозы могли недооценивать влияние самого процесса потери солнечной массы.
Причина заключается в том, что Солнце может сбрасывать внешние слои не плавно и равномерно, а отдельными асимметричными выбросами вещества. Каждый такой выброс способен вызвать небольшое ответное движение звезды и изменить гравитационные условия для окружающих планет. В компьютерных моделях это приводило к сближению орбит, сильным гравитационным взаимодействиям и выбросу отдельных планет из системы. Примерно в 40% рассмотренных сценариев серьёзные нарушения начинались ещё до того, как Солнце становилось белым карликом.
Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters. Речь идёт о вероятном будущем внешней части Солнечной системы, а не о точном прогнозе её судьбы: результаты получены с помощью численного моделирования. Авторы пересмотрели оценку динамического срока существования планетной системы до примерно миллиарда лет после образования белого карлика — это намного меньше прежних прогнозов, измерявшихся десятками миллиардов лет.
Источник: iflscience
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