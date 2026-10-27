Granta LPG добралась до дилеров: пропан вместо метана и запас хода 1000 км

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Авто и транспорт

К дилерам начала поступать Lada Granta LPG — первая серийная битопливная модель, эксплуатирующаяся на пропан-бутане. Машину можно приобрести у дилеров по цене от 1 млн 133 тыс. руб.

Lada
Lada
Источник: www.lada.ru

Главное отличие от прежних версий с метаном (CNG) заключается в выборе топлива: теперь это распространённый и доступный в России сжиженный газ. Газовое оборудование установлено не кустарно, а интегрировано непосредственно на заводе партнёра АвтоВАЗа — компании «АТС Авто». Это значит, что автомобиль имеет собственное Одобрение типа транспортного средства и не требует отдельной регистрации или легализации в ГИБДД при покупке.

Технически под капотом всё знакомо: проверенный временем ДВС в 1,6 л с 8-ю клапанами, выдающий 90 л.с., работающий в паре с МКПП. Но внутри автомобиля произошли важные изменения: Штатный топливный бак сохранили без изменений, газовый баллон объёмом 42 л расположили в нише для запаски.

При этом инженеры нашли элегантное решение: газовый штуцер вывели прямо под лючок топливного бака около основной горловины. Таким образом, кузов остался целым, без дополнительных отверстий. Заявленный суммарный пробег на двух видах топлива составляет около 1000 километров, что делает машину особенно привлекательной для дальних поездок.

Для сравнения: обычная бензинная версия Granta с таким же мотором стоит примерно от 850 000 рублей. То есть за переход на газомоторную версию покупатель переплачивает порядка 280-300 тысяч рублей. Однако эти вложения могут быстро окупиться благодаря разнице в стоимости топлива. Комплектация новой версии пока официально не раскрыта производителем. Известно только, что она включает базовую механическую коробку передач и стандартный набор опций для этой ценовой категории.

Источник: Российская газета

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 396 0
Автор mn-sr Рейтинг +3.80
Блог Авто и транспорт 373 12889 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.