Granta LPG добралась до дилеров: пропан вместо метана и запас хода 1000 км

К дилерам начала поступать Lada Granta LPG — первая серийная битопливная модель, эксплуатирующаяся на пропан-бутане. Машину можно приобрести у дилеров по цене от 1 млн 133 тыс. руб.

Главное отличие от прежних версий с метаном (CNG) заключается в выборе топлива: теперь это распространённый и доступный в России сжиженный газ. Газовое оборудование установлено не кустарно, а интегрировано непосредственно на заводе партнёра АвтоВАЗа — компании «АТС Авто». Это значит, что автомобиль имеет собственное Одобрение типа транспортного средства и не требует отдельной регистрации или легализации в ГИБДД при покупке.

Технически под капотом всё знакомо: проверенный временем ДВС в 1,6 л с 8-ю клапанами, выдающий 90 л.с., работающий в паре с МКПП. Но внутри автомобиля произошли важные изменения: Штатный топливный бак сохранили без изменений, газовый баллон объёмом 42 л расположили в нише для запаски.

При этом инженеры нашли элегантное решение: газовый штуцер вывели прямо под лючок топливного бака около основной горловины. Таким образом, кузов остался целым, без дополнительных отверстий. Заявленный суммарный пробег на двух видах топлива составляет около 1000 километров, что делает машину особенно привлекательной для дальних поездок.

Для сравнения: обычная бензинная версия Granta с таким же мотором стоит примерно от 850 000 рублей. То есть за переход на газомоторную версию покупатель переплачивает порядка 280-300 тысяч рублей. Однако эти вложения могут быстро окупиться благодаря разнице в стоимости топлива. Комплектация новой версии пока официально не раскрыта производителем. Известно только, что она включает базовую механическую коробку передач и стандартный набор опций для этой ценовой категории.

Источник: Российская газета