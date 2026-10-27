Обновлённый кроссовер Volga K40 поступил к дилерам: что изменилось и сколько стоит

В октябре 2026 года дилерские центры начали приём заказов на обновлённую версию кроссовера Volga K40. С момента старта продаж базовой модели прошло всего четыре месяца, но за это время автомобиль получил заметные изменения.

Интерьер стал цифровым. Главное обновление — внутри. Салон обрёл новую архитектуру передней панели с акцентом на горизонтальный мультимедийный экран диагональю 15,4 дюйма. Это не просто большой дисплей для навигации, а полноценный цифровой хаб. В системе имеются отечественные сервисы Яндекса. Есть возможность дистанционного пуска двигателя (при использовании приложения).

Бортовая электроника стала внимательнее к водителю. Кроссовер научился следить за слепыми зонами зеркал, предупреждать о попутных автомобилях при перестроении и контролировать безопасность открытия дверей (чтобы случайно не задеть велосипедиста). Добавилась система предотвращения столкновений при перемещении назад. Практические улучшения тоже есть: объём стеклоомывательного бачка вырос до 5 литров, что особенно актуально для российских зим, когда стекло приходится часто очищать от реагентов.

Техническая база осталась прежней Под капотом всё знакомо. Базовый мотор — турбированный бензиновый агрегат объёмом полтора литра, развивающий 147 л.с. Он работает в паре с роботом на семь ступеней и приводом 4Х2 (передний). Топовые версии получили 2-литровый турбомотор (200 л.с.) с классической АКПП на восемь скоростей и системой полного привода. Такой набор позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на загородном шоссе.

Цены на обновлённый кроссовер стартуют от 2 млн 759 тыс. рублей за базовую комплектацию «Стандарт». За пакет «Комфорт» придётся доплатить около 300 тысяч — эта версия оценивается от 3 млн 59 тыс. руб. Самая богатая модификация «Премиум» стоит от 3 млн 809 тыс. руб.

Источник: автостат