CD-плеер превратили в DJ-систему: японская km5 выпустила беспроводной микшер Mp1

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| Новость | Аудио и звук

Японская компания km5 представила компактный беспроводной микшер Mp1, превращающий прослушивание CD в подобие DJ-сета, и тонкую акустическую систему Sp1, которую можно закрепить на стене. Оба устройства разработаны для совместного использования с CD-плеером Cp1 и позволяют собрать аудиосистему без обязательного подключения кабелей между источниками звука, микшером и колонкой.

Автор: km5 Источник: km5.co.jp

Mp1 оснащён двумя Bluetooth-входами, поэтому может одновременно принимать музыку, например, с CD-плеера и смартфона, а затем передавать смешанный сигнал на беспроводную акустику. Для управления звуком предусмотрены трёхполосный эквалайзер, фильтр и функция LOOP, которая позволяет повторять выбранный фрагмент композиции. При необходимости микшер можно подключить и по проводам через линейные входы и выходы. Встроенного аккумулятора хватает примерно на шесть часов работы.

Sp1 выполнена в тонком корпусе размером с Cp1. Внутри установлены два широкополосных динамика диаметром 45 мм, два пассивных излучателя и цифровой усилитель. Помимо Bluetooth, колонка поддерживает FM-радио и воспроизведение музыки с карт microSD, а также умеет записывать радиопередачи. Одной Sp1 можно пользоваться как самостоятельной акустикой, а две колонки объединить для стереозвучания. Заявленное время автономной работы достигает 12 часов.

Автор: km5 Источник: km5.co.jp

Предварительные заказы на Mp1 и Sp1 начнут принимать 16 ноября 2026 года в официальном интернет-магазине km5. Отправку устройств планируют начать в феврале 2027 года. Цены производитель в опубликованных материалах не указал.

Источник: km5

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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