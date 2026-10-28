Камера Flashback ONE75 вернула плёночную интригу: 27 снимков и сутки ожидания

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Цифровая камера Flashback ONE75 заставляет фотографов ждать целые сутки, прежде чем посмотреть снимки. Новинка имитирует не только внешний вид плёночных фотоаппаратов 1970-х годов, но и сам процесс съёмки: пользователь делает серию из 27 кадров, а затем может отложить просмотр на 24 часа. Камеру выпустила компания Flashback, совместившая ретродизайн с цифровой обработкой изображений.

ONE75 снимает фотографии с разрешением 13 Мп, но не позволяет просматривать их непосредственно на корпусе. Снимки передаются на смартфон через Wi-Fi или на компьютер через USB-C. При этом ждать сутки необязательно: задержку можно отключить и получать фотографии сразу после переноса. В отличие от настоящей плёнки, цифровые кадры не требуют проявки и не расходуют физические материалы.

Корпус получил алюминиевые панели, латунные кнопку спуска и управляющий диск, отделку под кожу и встроенную ксеноновую вспышку. Фотографу доступны восемь вариантов имитации плёночного изображения и режим двойной экспозиции, объединяющий два кадра в один.

Объектив имеет фиксированный фокус, а небольшой OLED-дисплей сверху показывает настройки и количество оставшихся снимков. Аккумулятора, по данным производителя, хватает примерно на 15 серий по 27 кадров.

Камера поддерживает экспорт фотографий в RAW-формате DNG на компьютеры PC и Mac, а также оснащена резьбовым креплением диаметром 25 мм для совместимых фильтров и дополнительных линз. Предзаказ в США открыли по цене 179 долларов, в комплект включили чехол. Компания обещает доставить первые устройства до Рождества 2026 года. При этом размер сенсора и основные параметры объектива пока не раскрыты.

Источник: joinflashback