Замкнутое крыло вместо обычного: индийский стартап испытал электрический eVTOL

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| Новость | Авто и транспорт

Индийская компания Nalwa Aero подняла в воздух электрический летательный аппарат с замкнутым крылом, который может взлетать вертикально и переходить к горизонтальному полёту. Испытания уменьшенной модели подтвердили, что необычная аэродинамическая схема работает в воздухе. На её основе стартап рассчитывает построить пятиместный аэротакси с восемью поворотными винтами.

Автор: Nalwa Aero Источник: aerospaceglobalnews.com

Вместо привычного крыла с разомкнутыми законцовками разработчики используют конструкцию, в которой передняя и задняя несущие поверхности соединены по краям. Эта схема, известная как box-wing, призвана уменьшить аэродинамические потери и повысить эффективность полёта. Для электрического самолёта это особенно важно: чем меньше энергии требуется для поддержания скорости, тем больше возможностей для увеличения дальности при ограниченной ёмкости аккумуляторов.

Полноразмерный аппарат проекта Aphulas, согласно планам компании, получит восемь поворотных винтов, распределённых между передним и задним крыльями. При взлёте они создают вертикальную тягу, а после изменения положения обеспечивают движение вперёд.

Nalwa Aero заявляет о потенциальном повышении аэродинамической эффективности до 40% относительно отдельных традиционных компоновок, однако эта оценка пока не подтверждена независимыми испытаниями полноразмерного самолёта.

Разработчики планируют создать пятиместную машину для воздушного такси, медицинской эвакуации и перевозки грузов. Заявленные характеристики полноразмерной версии включают максимальную взлётную массу 4000 кг, полезную нагрузку до 1000 кг и крейсерскую скорость 350 км/ч.

Расчётная дальность полёта на электротяге достигает 450 км, а перспективная гибридная версия с водородной энергетической установкой должна преодолевать более 1500 км. Пока речь идёт о целевых параметрах проекта: испытанная модель значительно меньше будущего пассажирского аппарата.

Источник: aerospaceglobalnews

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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