В Geekbench 7 протестировали планшет iPad mini с OLED — результаты на 39% выше старой модели

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Базы тестов Geekbench 7 пополнились результатами iPad mini нового поколения с OLED-дисплеем. Планшет демонстрирует существенное увеличение вычислительной производительности в сравнении с предыдущей версией.

Новый iPad mini набрал 3879 баллов при однопоточном выполнении операций и 9870 баллов при многопоточном. Это соответствует приросту производительности на 47% в первом случае и 39% — во втором, если сравнивать с поколением-предшественником.

Устройство работает на процессоре A20 Pro, выполненном по пятиядерной схеме. Две ядра рассчитаны на максимальную производительность и работают на частоте 4,93 ГГц, остальные три предназначены для энергоэффективных вычислений. Данные из тестовой базы показывают асимметричную конфигурацию: в моделях с 128 и 256 ГБ памяти использована версия A20 Pro с отключённым одним энергоэффективным ядром, модель с 512 ГБ получила полный шестиядерный вариант процессора.

Планшет укомплектован 12 ГБ оперативной памяти и поддерживает подключение через Wi-Fi и мобильные сети. По результатам Geekbench, iPad mini отстаёт от iPhone 18 Pro Max с полной версией A20 Pro на 4% в однопоточном режиме (4024 против 3879) и на 14% в многопоточном (11424 против 9870).

Розничная стоимость установлена на уровне 699 долларов США (примерно 71 тысяча рублей). Прием предварительных заказов уже стартовал, доставка начнётся с 6 ноября.

Источник: 4pda