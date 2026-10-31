Google наконец добавила в смартфоны Pixel функцию, которая давно есть у Samsung и Xiaomi: теперь приложения можно закрыть отпечатком пальца

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Google добавила в Android 17 функцию, которую владельцы смартфонов Pixel ждали несколько лет. В последней тестовой версии системы появилась встроенная блокировка отдельных приложений. Теперь для защиты личной переписки, фотографий и других данных не придется устанавливать дополнительные программы.

Нововведение обнаружили в Android 17 QPR3 Beta 3. Оно позволяет закрыть доступ к выбранному приложению с помощью отпечатка пальца или PIN-кода, который уже используется для разблокировки смартфона. Отдельный пароль создавать не нужно. Чтобы включить защиту, достаточно выбрать нужную программу в меню и активировать блокировку.

После этого содержимое приложения становится недоступным без дополнительной проверки владельца. Кроме того, система скрывает связанные с ним уведомления и убирает виджеты с экрана. Это должно помочь защитить личные данные, даже если смартфон временно окажется в чужих руках.

Еще одним изменением стала возможность открывать программы в плавающих окнах. Пользователь может разместить несколько приложений поверх основного интерфейса и переключаться между ними без постоянного возврата на главный экран. Такая функция пригодится, например, для одновременной работы с перепиской и браузером.

В обновлении также появились дополнительные изменения интерфейса. Компания переработала некоторые элементы экрана блокировки, добавила быстрый запуск камеры из панели настроек и расширила меню питания новой функцией создания скриншотов.

Блокировка приложений уже давно доступна в смартфонах Samsung, Xiaomi и других производителей Android-устройств. При этом владельцам Pixel раньше приходилось обращаться к сторонним решениям, которые не всегда обеспечивали удобную защиту. Google уже пробовала внедрить такую возможность в одной из предыдущих тестовых сборок Android 17, но затем временно убрала ее. Теперь функция вернулась, поэтому есть вероятность ее появления в стабильной версии обновления.

Источник: Phonearena