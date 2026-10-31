Huawei расширила список моделей для обновления до HarmonyOS 7

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Huawei объявила о расширении списка устройств, для которых запланирован релиз обновления операционной системы HarmonyOS 7. Новая версия программной платформы, впервые представленная в сентябре 2026 года вместе со складным смартфоном Mate XT 2, в настоящее время проходит стадию открытого бета-тестирования для ряда флагманских моделей.

Обновление ориентировано на внедрение объемных элементов пользовательского интерфейса с трехмерным визуальным стилем, встроенных функций на основе искусственного интеллекта и ускорение времени запуска приложений за счет оптимизации работы фоновых процессов. В программу обновления включены линейки смартфонов Mate 60, Mate 70 и Mate 80, складные аппараты Mate X5, X6, X7, Mate XTs и XT Ultimate Design, линейка Pura от серии 70 до 90, раскладные устройства Pocket 2, Nova Flip и Flip S, а также пяти поколений моделей Nova и Enjoy.

Помимо смартфонов, рассылку уведомлений о подготовке к обновлению системы получили владельцы некоторых планшетов, ноутбуков, смарт-часов и беспроводных гарнитур. Расширение экосистемной версии платформы на сегмент устройств умного дома, включая электронные дверные замки, сетевые маршрутизаторы и телевизоры, намечено на ноябрь 2026 года.

Источник: shiftdelete