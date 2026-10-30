Умеренный холод продлевает жизнь: учёные выявили ключевую роль метаболита BH2 в этом процессе

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Умеренно низкие температуры запускают в организме производство метаболита дигидробиоптерина (BH2), который способствует увеличению продолжительности жизни и поддержанию белкового гомеостаза. К такому выводу пришли учёные из Университета Кёльна в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature 21.

Автор: katemangostar Источник: www.magnific.com

Эксперименты проводили на нематодах Caenorhabditis elegans. Червей содержали при 15 °C, что соответствует умеренному холоду для этого организма, а контрольные группы — при 20 °C и 25 °C. При пониженной температуре мышцы повышали выработку фермента CAT-4 (у человека — GCH1). Этот фермент увеличивал синтез BH2 — стабильной транспортной формы активного кофактора тетрагидробиоптерина (BH4).

BH2 производился преимущественно в мышечной ткани и переносился в другие органы, включая кишечник и нейроны. Там фермент DHFR-1 превращал его в BH4. BH4 служил кофактором для фенилаланингидроксилазы PAH-1, что усиливало синтез аминокислоты тирозина. Этот процесс поддерживал протеостаз — способность клеток сохранять функциональные белки и предотвращать их агрегацию.

Блокировка CAT-4 в мышцах устраняла эффект продления жизни при холоде. Напротив, повышение синтеза BH2 только в мышечной ткани увеличивало продолжительность жизни червей даже при нормальной или повышенной температуре. Добавление BH2 или тирозина также продлевало жизнь животных.

Исследователи проверили механизм на клеточных моделях человека. Добавление BH2 или тирозина снижало агрегацию белков, связанных с болезнью Хантингтона (полиглутаминовые расширения) и боковым амиотрофическим склерозом (мутантные TDP-43 и FUS).

Научная работа выполнена под руководством Дэвида Вильчеса из Университета Кёльна. Результаты основаны на метаболомном, генетическом и физиологическом анализе.

Источник: nature.com

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