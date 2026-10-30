Умеренный холод продлевает жизнь: учёные выявили ключевую роль метаболита BH2 в этом процессе

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Умеренно низкие температуры запускают в организме производство метаболита дигидробиоптерина (BH2), который способствует увеличению продолжительности жизни и поддержанию белкового гомеостаза. К такому выводу пришли учёные из Университета Кёльна в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature 21.

Эксперименты проводили на нематодах Caenorhabditis elegans. Червей содержали при 15 °C, что соответствует умеренному холоду для этого организма, а контрольные группы — при 20 °C и 25 °C. При пониженной температуре мышцы повышали выработку фермента CAT-4 (у человека — GCH1). Этот фермент увеличивал синтез BH2 — стабильной транспортной формы активного кофактора тетрагидробиоптерина (BH4).⁠

BH2 производился преимущественно в мышечной ткани и переносился в другие органы, включая кишечник и нейроны. Там фермент DHFR-1 превращал его в BH4. BH4 служил кофактором для фенилаланингидроксилазы PAH-1, что усиливало синтез аминокислоты тирозина. Этот процесс поддерживал протеостаз — способность клеток сохранять функциональные белки и предотвращать их агрегацию.⁠

Блокировка CAT-4 в мышцах устраняла эффект продления жизни при холоде. Напротив, повышение синтеза BH2 только в мышечной ткани увеличивало продолжительность жизни червей даже при нормальной или повышенной температуре. Добавление BH2 или тирозина также продлевало жизнь животных.⁠

Исследователи проверили механизм на клеточных моделях человека. Добавление BH2 или тирозина снижало агрегацию белков, связанных с болезнью Хантингтона (полиглутаминовые расширения) и боковым амиотрофическим склерозом (мутантные TDP-43 и FUS).⁠

Научная работа выполнена под руководством Дэвида Вильчеса из Университета Кёльна. Результаты основаны на метаболомном, генетическом и физиологическом анализе.

Источник: nature.com