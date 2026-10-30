Samsung, по слухам, уже создаёт складной планшет: выход не раньше 2028 года

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Ноутбуки, планшеты и электронные книги

Samsung, по данным инсайдеров, разрабатывает крупный складной планшет Galaxy Z Tab. Устройство, как утверждается, получит внутренний экран диагональю 17 дюймов и сможет складываться до компактного формата — примерно до 8 дюймов, что сопоставимо с небольшим блокнотом.

Автор: ChatGPT Источник: chatgpt.com

Инсайдер kro сообщил в соцсети X, что проект перешёл из стадии обсуждения концепции в стадию активной разработки. Идея проекта — совместить портативность небольшого планшета с большим экраном для работы. В Samsung информацию пока не подтвердили.

По слухам, конструкция будет напоминать складные смартфоны Galaxy Z Fold: большой гибкий дисплей будет находиться внутри, а снаружи разместят отдельный экран. Такой подход защитит основную панель от царапин и ударов, когда устройство сложено, и позволит полноценно работать с устройством в сложенном состоянии, когда большой экран не требуется.

Сейчас разработка находится только на ранней стадии, так что дата выхода не объявлена. По предположениям, коммерческий запуск может состояться не раньше 2028 года. К тому времени Samsung, вероятно, уже будет не одна в этом сегменте рынка. Крупноформатными складными устройствами также занимаются ASUS и Lenovo, а Apple, как сообщается, изучает похожие форматы.

Источник: Ubergizmo

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
? 0 201 0
Автор DMyakin Рейтинг +215.60
Блог Ноутбуки, планшеты и электронные книги 334 2656 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...

Почему нельзя оставлять зарядное устройство от смартфона в розетке: скрытые риски, о которых многие забывают

Зарядка смартфона давно стала привычной частью домашнего быта. Телефон поставили на ночь, утром отключили кабель, а сам адаптер так и остался в розетке. Через несколько часов к нему снова подключат...

Почему у старых телефонов на спинке был ещё один разъём и как он выручал в начале 2000-х

В моей небольшой коллекции телефонов есть несколько экземпляров из первой половины 2000-х. Парочка из них (Siemens C72 и Alcatel One Touch 331) оснащена загадочным разъёмом, который располагается...

✦ ИИ  Как рассчитать вязкость смеси моторных масел. Метод Рефутаса

Допустим, у нас есть два моторных масла с разной кинематической вязкостью. Что получится, если смешать их в равных пропорциях? Можно ли заранее оценить вязкость полученной смеси? А если нужно...

Сводный обзор 17 мини-ПК на похожих платформах: почему они такие разные?

Одинаковые процессоры, разные результаты: я протестировал 17 мини-ПК на похожих платформах и выяснил, почему одни греются до 90 °C, а другие остаются холодными и тихими