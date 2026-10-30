Samsung, по слухам, уже создаёт складной планшет: выход не раньше 2028 года

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Samsung, по данным инсайдеров, разрабатывает крупный складной планшет Galaxy Z Tab. Устройство, как утверждается, получит внутренний экран диагональю 17 дюймов и сможет складываться до компактного формата — примерно до 8 дюймов, что сопоставимо с небольшим блокнотом.

Инсайдер kro сообщил в соцсети X, что проект перешёл из стадии обсуждения концепции в стадию активной разработки. Идея проекта — совместить портативность небольшого планшета с большим экраном для работы. В Samsung информацию пока не подтвердили.

По слухам, конструкция будет напоминать складные смартфоны Galaxy Z Fold: большой гибкий дисплей будет находиться внутри, а снаружи разместят отдельный экран. Такой подход защитит основную панель от царапин и ударов, когда устройство сложено, и позволит полноценно работать с устройством в сложенном состоянии, когда большой экран не требуется.

Сейчас разработка находится только на ранней стадии, так что дата выхода не объявлена. По предположениям, коммерческий запуск может состояться не раньше 2028 года. К тому времени Samsung, вероятно, уже будет не одна в этом сегменте рынка. Крупноформатными складными устройствами также занимаются ASUS и Lenovo, а Apple, как сообщается, изучает похожие форматы.

Источник: Ubergizmo