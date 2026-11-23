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24 ноября 2026 года Луна достигнет полной фазы. Это событие называют Beaver Moon, или Бобровым месяцем, и оно станет первым из трёх последовательных суперлуний.

Полнолуние наступит в 14:53 UTC, что соответствует 19:53 по московскому времени. В США пик освещённости придётся на 9:53 утра по восточному времени 24 ноября.

Луна будет казаться больше и ярче обычной, поскольку полнолуние совпадает с периодом, когда её орбита проходит ближе к Земле. Термин «суперлуние» не является строгим астрономическим определением, но обычно обозначает полнолуние вблизи перигея орбиты.

Beaver Moon — традиционное название ноябрьского полнолуния в Северной Америке. Его связывают с периодом, когда бобры запасают пищу и готовят жилища к зиме.

Полнолуние произойдёт за два дня до Дня благодарения в США, который в 2026 году отмечают 26 ноября. Визуально Луна будет выглядеть полной также вечером 23 и 25 ноября.

Сильное гравитационное влияние Луны может усилить приливы в прибрежных районах. Такие повышенные приливы иногда называют King Tides, однако они не означают, что Луна приблизится к Земле настолько, чтобы вызвать опасность для жителей внутренних регионов.

Следующие суперлуния ожидаются в декабре 2026 года и январе 2027 года. Ноябрьское событие станет последним полнолунием осени в Северном полушарии.

Источник: Dailygalaxy