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Исследователи из Рочестерского и Корнеллского университетов модифицировали бытовой 3D-принтер Creality Ender 3 для печати конструкций с живыми бактериями. Стоимость переделки составила около 450 долларов, тогда как специализированные биопринтеры могут стоить более 100 000 долларов.

Команда под руководством биолога Anne S. Meyer из Рочестерского университета удалила экструдер для пластикового филамента и установила вместо него моторизованную шприцевую помпу. Она выдавливает биочернила из смеси бактерий и альгината — полимера, который образует гель при контакте с ионами кальция.

Бактерии остаются заключёнными в геле, но могут обмениваться веществами с окружающей средой. Для печати сложных самонесущих объектов исследователи использовали поддерживающие ванны из мелкодисперсного геля на основе агарозы или желатина.

Такой подход удерживает свежие слои до их затвердевания. Учёные напечатали конструкции высотой более 100 слоёв и получили детали размером около 0,26 мм.

Технология позволяет создавать полые объекты и конструкции с каналами. Такие каналы могут доставлять питательные вещества к бактериям и отводить продукты их жизнедеятельности.

Исследователи разработали два варианта поддерживающей среды. Первый облегчает извлечение готовых объектов, второй рассчитан на дальнейшее культивирование: при поступлении питательных веществ бактерии в напечатанных структурах сохраняли жизнеспособность не менее 28 дней.

В исследовании использовали инженерные штаммы Escherichia coli. Авторы отмечают, что платформа потенциально может быть адаптирована для работы с дрожжами или клетками млекопитающих.

Работа опубликована в журнале ACS Applied Polymer Materials. Разработку позиционируют как недорогую открытую платформу для исследований engineered living materials — материалов, в которых живые клетки участвуют в формировании и функционировании конструкции.

Источник: Techno-science.net