Samsung разрабатывает функцию Shorts, которая позволит превращать обычные фотографии и видеозаписи в короткие ролики с помощью искусственного интеллекта. Нововведение может появиться в смартфонах серии Galaxy S27, включая Galaxy S27 Ultra, и стать частью экосистемы Galaxy AI. При этом пользователям обещают не просто автоматическую нарезку снимков, а возможность самостоятельно задавать содержание будущего видео текстовыми командами.

Информацию о разработке раскрыл инсайдер Тарун Ватс (Tarun Vats), опубликовавший 21 ноября изображения новой функции. Пользователь сможет, например, попросить смартфон собрать ролик из фотографий недавней поездки или рабочего мероприятия. Shorts самостоятельно подберёт материалы и сформирует клип. Результат можно будет дополнительно отредактировать, добавив шрифты и фоновую музыку.

Однако Samsung придётся конкурировать с уже существующими решениями. Похожие возможности есть у смартфонов Honor: серия Honor 400 получила создание движущихся изображений на основе обычных фотографий, а более новое поколение расширило эту функцию до объединения трёх снимков в ролик продолжительностью до 3,5 секунды. Поэтому Samsung предстоит доказать, что Shorts предлагает не просто аналогичную анимацию, а более гибкий инструмент создания видеоконтента.

Функция пока находится в разработке и отсутствует даже в бета-версии One UI 9.5. Её дебют ожидается вместе с Galaxy S27 в 2027 году, после чего Samsung может распространить нововведение на другие совместимые устройства Galaxy. Есть и ещё один потенциальный недостаток: Shorts может оказаться платной функцией. Ранее появились сведения о планах Samsung перевести часть возможностей Galaxy AI на подписку стоимостью 4,99 доллара в месяц, однако включение Shorts в платный пакет пока не подтверждено.

Источник: phonearena