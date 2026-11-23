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Следующий флагман OnePlus 17 может получить необычный для современных смартфонов широкий дисплей. Компания, вероятно, готовит отход от привычного вытянутого формата в пользу экрана, который даст игрокам больше пространства по горизонтали. Об этом сообщил китайский инсайдер Smart Pikachu, опубликовавший соответствующую информацию в Weibo.

По данным инсайдера, OnePlus 17 войдёт в пятёрку высокопроизводительных смартфонов с широкими экранами, которые ожидаются в 2027 году. Такой формат позволит видеть большую часть игрового окружения без необходимости разворачивать складной аппарат. При этом широкая панель может сделать корпус менее удобным для управления одной рукой.

Устройство также связывают с дисплеем BOE диагональю 6,89 дюйма, разрешением 2K и частотой обновления до 240 Гц. Предполагается использование технологии LIPO с очень узкими рамками со всех четырёх сторон. Однако эти характеристики появились в отдельной публикации другого инсайдера — Digital Chat Station. Пока нет подтверждения, что речь идёт именно об экране OnePlus 17.

Если сведения подтвердятся, новый смартфон заметно отойдёт от формата предшественников. Для сравнения, OnePlus 16 оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1272 x 2772 пикселя и частотой до 185 Гц в поддерживаемых играх. Выход OnePlus 17 ожидается ориентировочно осенью 2027 года, но производитель пока не раскрывал ни дизайн, ни характеристики модели.

Источник: gadgets360