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Компания OPPO выпустила ноябрьское обновление 2026 года для оболочки ColorOS 17 на базе Android 17, поэтапное распространение которого началось 1 ноября и завершится 30 ноября. Апдейт принес расширенные настройки экспорта и раздельного управления локальными и облачными снимками в приложении «Фото», горизонтальный режим и распознавание объектов в реальном времени для функции визуальной поддержки OSee, обновленный интерфейс «Калькулятора», озвучивание входящих вызовов в приложении «Телефон» и более точный перевод с сохранением контекста и тона исходного текста.

Также в прошивку добавили одновременное подключение смартфона и планшета к одному ПК через O+ Connect, автоматическую разблокировку компьютера с помощью смартфона, возврат на главный экран при закрытии скрытых приложений и новые системные виджеты, включая One-tap Boost, Storage Cleaner и Battery Usage.

Обновление предназначено для ряда моделей OPPO, OnePlus и realme, включая OPPO Find X10, Find X10 Pro Max, Find X9s, Find X9s Pro, Find X9 Ultra, Find N6, Find X9, Find X9 Pro, Find N5, Find X8, Find X8 Pro, Reno16 5G и Reno16 Pro 5G, а также OnePlus 15, 15R, 13s, 13, 13R и realme GT 7 и GT 7T. Проверить наличие апдейта можно в меню настроек в разделе обновления программного обеспечения.

Источник: tuttoandroid