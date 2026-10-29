Lenovo выпустила на мировой рынок 15-дюймовый ноутбук с чипсетом Snapdragon и временем автономной работы на 78% больше, чем у моделей на базе AMD

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Lenovo выпустила на мировой рынок ноутбук IdeaPad Vibe 15Q8X12, представляющий собой конкурента для 15-дюймового MacBook Air. Этот новый 15-дюймовый ноутбук Lenovo, появившийся в линейке IdeaPad Vibe вместе с двумя другими моделями в начале месяца, выделяется использованием чипсета Qualcomm Snapdragon X1 X1P-26-100.

Lenovo IdeaPad Vibe 15Q8X12 Автор: Lenovo Источник: psref.lenovo.com

В отличие от модели 15Q8X12, ноутбуки IdeaPad Vibe 15AGP12 и IdeaPad Vibe 15AKP12 работают на процессорах AMD Gorgon Point и AMD Krackan Point 2 соответственно. На данный момент все три устройства оснащены аккумуляторами на 50 Вт·ч. Однако в перспективе предполагается выпуск моделей IdeaPad Vibe 15AGP12 и IdeaPad Vibe 15AKP12 с опцией установки батарей на 65 Вт·ч.

Несмотря на меньшую емкость аккумулятора, Lenovo заявляет, что IdeaPad Vibe 15Q8X12 демонстрирует значительно более продолжительное время работы по сравнению с версиями ноутбуков на базе AMD, согласно официальным тестам. Так, IdeaPad Vibe 15AGP12 и IdeaPad Vibe 15AKP12 обеспечивают до 16,8 часов воспроизведения локального видео 1080p при яркости 150 нит, а с аккумуляторами на 65 Вт·ч — до 21,9 часов.

Lenovo IdeaPad Vibe 15Q8X12 Автор: Lenovo Источник: psref.lenovo.com

В то же время, IdeaPad Vibe 15Q8X12 может работать до 30 часов в аналогичных условиях. Это означает, что ноутбук Lenovo с процессором Snapdragon имеет время автономной работы на 78% больше по сравнению с версиями на AMD.

Даже после выхода моделей ноутбуков на базе AMD с аккумуляторами увеличенной емкости (65 Вт·ч), IdeaPad Vibe 15Q8X12 сохранит преимущество, предлагая на 37% больше времени работы.

Источник: notebookcheck