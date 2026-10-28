Сабвуфер толщиной меньше 10 см: ASCENDO сделала ставку на ударный бас

Компания ASCENDO представила низкочастотный модуль THE MULE 10, рассчитанный на мощные басовые удары без избыточного гула в помещении. В отличие от обычного сабвуфера, он ориентирован прежде всего на верхнюю часть басового диапазона, где формируется ощутимый звук ударников и звуковые эффекты в кино. Мощность модели достигает 2500 Вт в продолжительном режиме и 5000 Вт на пике, а корпус имеет глубину менее 102 мм.

В основе THE MULE 10 лежит 10-дюймовый динамик с лёгким жёстким диффузором из углекомпозита и звуковой катушкой диаметром 114 мм. Производитель предусмотрел литую раму, алюминиевые переднюю и заднюю панели и внутренние рёбра жёсткости. Эта конструкция рассчитана на работу с высокой громкостью и резкими перепадами звукового сигнала.

Модуль можно использовать вместе с основными колонками, рассчитанными на работу от частоты около 80 Гц, или в паре с обычным либо инфразвуковым сабвуфером. В последнем случае THE MULE 10 отвечает за ударный бас, а отдельный сабвуфер воспроизводит самые низкие частоты. Компания также указывает на совместимость с системами коррекции акустики Dirac Live ART, которые используют несколько источников низкочастотного звука для управления басом в помещении.

Глубина корпуса менее 102 мм позволяет устанавливать устройство внутри стен и потолков, в том числе между стандартными стойками каркаса с шагом 406 мм. Для монтажа предусмотрены поворотные кронштейны и крепления для настенной установки. Модель рассчитана на домашние кинотеатры и стереосистемы, в которых требуется усилить физическое ощущение баса, не полагаясь исключительно на глубокие низкие частоты.

Источник: ecoustics