Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 оказался «провалом года»: в сети сравнили флагманские процессоры 2026 года

В китайской части интернета появился большой ролик, в котором местный блогер Geekerwan тестирует все флагманские процессоры 2026 года. Большая часть видео посвящена Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — первому мобильному чипсету с тактовой частотой 5 ГГц. Результаты тестирования чипа назвали провальными: в частности, он проиграл в энергоэффективности предыдущему Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оказался где-то на уровне трёхлетнего 8 Gen 3. Показать себя 8EE6 (так называют новинку в Китае) может разве что на пиковых частотах, правда на них он будет быстро перегреваться. Блогер заявил, что при создании чипа Qualcomm допустила ошибки в архитектуре кэша, а также плохо оптимизировала работу процессора с системой Android.

Также блогер не забыл рассказать и о других чипсетах. Mediatek Dimensity 9600, главный конкурент Snapdragon 8EE6, показывает чудеса стабильности: он имеет хорошую энергоэффективность на всех диапазонах частот и не страдает от перегрева. Процессор Xiaomi XRing O3, щедро оснащенный кэш-памятью, отлично показал себя в многопоточном тесте, однако ему явно не хватает хорошей оптимизации для игр. Kirin 9050 Pro и Google Tensor G6 по уровню энергоэффективности петляют на уровне трехлетнего Snapdragon 8 Gen 3, но и у них есть свои преимущества: «китаец» берёт свое за счет «трёхмерной» компоновки LogicFolding (она обеспечивает высокую оптимизацию), а «американец» концентрируется исключительно на ИИ-составляющей.

«Процессором года» по мнению Geekerwan стал Apple A20 Pro. Благодаря переходу на 2-нм техпроцесс он сделал большой шаг вперед как по производительности, так и по энергоэффективности. Также этот чипсетом называют лучшим выбором для геймеров, так как он обеспечивает максимальную частоту кадров, низкое энергопотребление и минимальный нагрев. А вот Exynos 2600 вообще не принимал участия в тестах, что вполне объяснимо: местные версии флагманов Samsung работают на базе чипов Qualcomm, а общая доля корейской компании на китайском рынке смартфонов совсем невелика — менее 1%.

Источник: MT