Мантуров объявил о перезапуске льготного автокредитования с 1 декабря

Программа льготного автокредитования в России возобновится с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, соответствующее решение уже принято, а параметры программы будут объявлены в ближайшее время.

Льготное автокредитование действовало в России ранее и распространялось на автомобили отечественного производства, а также на машины, собираемые на российских заводах. Программа позволяла покупателям получить скидку на процентную ставку за счёт субсидии из бюджета. Ожидается, что возобновление механизма поддержит спрос на автомобили в конце года и в первом квартале 2027-го.

Точный размер скидки, перечень марок и моделей, а также требования к заёмщикам пока не называются. Мантуров уточнил, что финальные условия будут раскрыты после согласования с Минфином и банками-участниками. Для покупателей это означает, что в декабре может появиться возможность оформить кредит на автомобиль по ставке ниже рыночной. Однако стоит дождаться официальных условий: в прошлые годы программа не распространялась на все модели и действовала при соблюдении ряда ограничений.

Источник: Российская газета