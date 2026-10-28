Шанс один на миллион: ученые исключили кометы из сценария зарождения жизни на Земле

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| Новость | Наука и космос

Кометы практически не имели шансов доставить на раннюю Землю органические соединения для зарождения жизни, так как при столкновении с планетой сложные молекулы разрушались и испарялись. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Кембриджского университета, чья исследовательская работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Автор: Google Источник: gemini.google.com

Около ста лет в науке активно обсуждалась гипотеза о том, что кометы, богатые углеродом и азотом, обеспечили молодую Землю компонентами для пребиотической химии. Авторы исследования — Ричард Энслоу, Катриона Макдональд, Эми Бонсор, Пол Риммер и Ориол Рэй из Кембриджского и Эдинбургского университетов — проверили эту концепцию с помощью компьютерного моделирования. Они объединили модели ударных событий, прохождения атмосферы и динамической эволюции короткопериодических комет.

Расчеты показали, что кометы входили в атмосферу Земли под слишком острым углом и на чрезмерно высокой скорости. Согласно предыдущим расчетам группы, для сохранения органики скорость удара не должна превышать 15 километров в секунду, иначе нагрев и перегрузки разрушают молекулярные связи.

В качестве маркера ученые изучили цианистый водород (HCN) — базовое пребиотическое соединение, часто встречающееся в кометах. В первые 500 миллионов лет истории Земли частота падения комет быстро падала, оставляя лишь считанные возможности для занесения вещества. Даже если молекулы HCN переживали удар, их концентрация быстро падала, требуя мгновенного старта химических реакций. По словам Ричарда Энслоу, кометная доставка органики на Землю не была потоком, а могла стать в лучшем случае единичным совпадением с шансом один на миллион. Альтернативными источниками первичной органики авторы называют падения астероидов или синтез веществ на самой Земле.

В рамках исследования специалисты оценили и другие тела Солнечной системы. Марс оказался несколько более подходящей средой для доставки кометных молекул: меньшая масса, слабая гравитация и разреженная атмосфера снижали скорость соударения и уровень термического разрушения. Тем не менее астрофизики подчеркивают, что даже для Марса подобный сценарий накопления органики остается крайне маловероятным.

Несколько более подходящим кандидатом оказался Марс: из-за меньшей массы и разреженной атмосферы шанс сохранения кометной органики там чуть выше, хотя также крайне мал. По оценке ученых, кометы вряд ли доставили молекулы ни на Землю, ни на Марс. Данные выводы помогут телескопу Habitable Worlds Observatory искать биосигнатуры в тесных планетных системах, где кометы тормозят за счет гравитации соседних планет.

Источник: nih.gov

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