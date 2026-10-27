Длиной как диван, но на двух колесах: энтузиаст 7 лет создавал гигантский электросамокат в стиле Razor

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После 7 лет работы энтузиаст Мэтт Браун закончил сборку электросамоката, внешне напоминающего увеличенную версию Razor. Длина его платформы достигает 2,4 м. Проект появился еще в начале существования YouTube-канала SuperfastMatt, но неоднократно откладывался.

Изначально Браун перенес чертежи стандартного самоката в программу для проектирования и увеличил габариты. Изначально длина самоката превышала 6 м, поэтому от этой версии пришлось отказаться. В итоге автор выбрал более компактную конструкцию, которую было проще собирать и хранить.

В основе конструкции лежит деревянный каркас с фанерной обшивкой. Чтобы придать ей сходство с оригинальным Razor, Браун закрыл корпус алюминием. Электрическую часть, включая мотор-колесо, он взял от электросамоката с широкими шинами. За годы простоя аккумулятор пришел в негодность, поэтому перед завершением проекта его заменили.

При проверке конструкции обнаружилось, что управлять таким самокатом непросто: из-за крупных габаритов ему требуется много места для разворота. Ситуацию удалось улучшить с помощью более короткого руля. Кроме того, после повреждения платформы во время поездки по пляжу ее усилили металлическими креплениями.

Для изготовления отдельных деталей Браун использовал 3D-печать. Так появились декоративные элементы и механизм регулировки высоты руля. Работа над самокатом также включала устранение проблем с тормозным выключателем и креплением руля.

Впервые готовую конструкцию показали публике на мероприятии в пустыне. Она привлекла внимание посетителей: люди останавливались, чтобы сфотографировать необычный транспорт, и просили разрешения прокатиться. Браун предусмотрел возможность перевозить на задней платформе два стандартных самоката Razor, хотя дополнительный груз усложняет маневрирование.

Источник: InterestingEngineering