Avatr 07 стартовал в РФ: полный привод, 502 л.с. и «пожизненная гарантия»

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| Новость | Авто и транспорт

Российским дилерам начал поступать первый гибридный кроссовер Avatr — модель 07. Автомобиль доступен в 3-х комплектациях: с задним приводом за 6,6 млн руб. и пара версий 4Х4 — за 6,9 млн и за 7 млн рублей.

Автор: Avatr Источник: avatr-motors.ru

Технически Avatr 07 — это последовательный гибрид (REEV). Бензиновый ДВС в объёмом 1,5 л, развивающий 143 лошадиные силы здесь выполняет только роль генератора для подзарядки АКБ. Тяговый аккумулятор производства CATL имеет ёмкость 39,05 кВт·ч. Вариант с задним приводом оснащен одним электрическим двигателем на 314 л. с. и набирает «сотку» за 7,1 сек.

Полноприводные модификации получили два электрических двигателя, в сумме выдающих 502 л. с. и разгоняющих авто до «сотни» за 5,5 сек. На батарее машина проедет 207 километров для заднеприводной версии и 197 километров для полноприводных. Суммарный запас хода достигает 932 и 900 километров соответственно.

Авто оборудуется панорамной крышей, двухэкранным мультимедиа с дисплеями на 35,4″ и 15,6″, круиз-контролем, камерами на 360°, обогревом стёкол, руля и сидений. Топовая комплектация дополнительно получила пневмоподвеску, массаж передних кресел, аудиосистему с двадцатью пятью громкоговорителями и виртуальные внешние зеркала. Покупатели, оформившие заказ до 5 декабря 2026 года, получат «пожизненную гарантию» на аккумулятор электромоторы и контроллеры.

Источник: Автоновости дня

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Автор mn-sr Рейтинг +3.80
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